31 січня медіа Reuters опублікувало статтю про те, що Суд в США позбавив Ілона Маска виплати на 56 млрд доларів.

Історія полягала в тому, що рада директорів компанії з випуску електромобілів Tesla у 2018 році ухвалила рішення про компенсаційну виплату Маску на десятирічний термін. Умови передбачають винагороду у формі акцій компанії залежно від того, чи будуть досягнуті амбітні цілі щодо ринкової вартості акцій і показників бізнесу.

Втім, того ж 2018 року один з акціонерів Tesla звернувся з позовом до Маска в суд, вважаючи розмір пакета надмірним.

Зрештою, суд в США прийняв рішення, що генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск не має права на рекордний компенсаційний пакет обсягом 55,8 млрд доларів США (51,4 млрд євро) від цієї фірми. Таке рішення суд в американському штаті Делавер ухвалив у вівторок, 30 січня.

Така компенсація є “незбагненною сумою”, яка є несправедливою по відношенню до акціонерів, порахувала суддя Каталін Маккормік.

“Члени ради директорів, які затвердили виплату, були чимось зобов’язані мільярдеру і не були достатньою мірою незалежні в думках”, – додала Маккормік.

Вердикт, як зазначила суддя, може бути оскаржений.

Гендиректор Tesla не прокоментував вердикт суду. Водночас підприємець написав у мережі Х, власником котрої він є, про те, аби ніхто “ніколи не реєструював свою компанію в штаті Делавер”. Маск порекомендував здійснювати цю операцію в Неваді або Техасі.

Наступного дня Reuters випустило публікацію про те, що отримати 56 млрд доларів Маску завадив колишній барабанщик метал гурту.

Річард Торнетта, як зазначають у Reuters, подав до суду на Маска у 2018 році, коли житель Пенсильванії володів лише дев’ятьма акціями Tesla. Врешті-решт справа дійшла до суду наприкінці 2022 року, і у вівторок суддя став на бік Торнетти, анулювавши величезну угоду про виплату винагороди як несправедливу щодо нього та всіх інших акціонерів Tesla.

“Торнетта виграє справу так само, як і інші акціонери Tesla: заощадивши мільярди доларів, які необ’єктивна рада директорів заплатила би Маску”, – зауважили у медіа.

Бізнес-групи, за словами журналістів Reuters, вже давно критикують справи, порушені приватними особами, як ознаку потенційно зловживань у судовому процесі. Делавер 10 років тому потерпав від судових позовів від роздрібних інвесторів, що володіли кількома акціями, які оскаржували угоди зі злиття. Справи часто швидко вирішувалися безглуздими мировими угодами, які завжди включали виплати адвокатам, що вели справи. Зрештою, судді та законодавці штату Делавер обмежили цю практику.

Експерти кажуть, що такі люди, як Торнетта, є життєво важливими для забезпечення правопорядку в залах засідань. Законодавці та судді давно хотіли, щоб такі корпоративні судові процеси вели великі інвестиційні компанії, оскільки вони мають більше можливостей стежити за тактикою своїх юристів. Але експерти кажуть, що менеджери фондів не хочуть ставити під загрозу відносини на Уолл-стріт.

Наступного дня, 2 лютого, американське медіа про музику Stereogum відреагувало на ситуацію навколо Маска і Торнетта.

Stereogum зазначили, що Річард Торнетта раніше, з 2005 по 2009, грав у треш-метал гурті Dawn Of Correction, а також – прикріпили старе відео камерного виступу гурту.