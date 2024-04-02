Сюжет пропагандистського відео побудований на протиставленні історій буцімто двох українців. Одного з них за сюжетом силоміць забрали на фронт, де він отримав поранення, а другий тим часом літає на бізнес-джеті, відвідує швейцарські Альпи, проводить час із дівчатами та зловживаєалкоголем і наркотиками.

« Кокаїн, ескортниці, дорогі курорти та важкий люкс – реальність одних українців. Кров, брудні окопи та щури – реальність інших » , – йдеться у відео, яке закінчується словами: « Ти знаєш, чиїх синів мобілізація не стосується » .

Видання «Агентство» та «Медіазона» повідомили, що актори, які знялись в відео, є професійними російськими акторами, котрі раніше брали участь у російських телевізійних проєктах.

так званих виборів у рф знімався в ще одному пропагандистському ролику, що закликав людей голосувати за путіна. Тоді актор стверджував, що потрапив на зйомки випадково, через чат із підбору акторів.

Роль «українського військового» виконував 31-річний актор з Тюмені Олександр Панов, кар’єра якого також цілком побудована на території країни-агресора.

Андрій Соколовський, який брав участь у російських телевізійних шоу «Звана вечеря» та «Давай одружимося», зіграв працівника військкома, який за сценарієм силою забрав до армії українця.

Журналісти намагалися взяти коментарі у акторів, втім з Пановим та Громовим зв’язатися не вдалося, а Соколовський взагалі свою участь у зйомках заперечує, стверджуючи, що він знімається лише у фільмах, а не в рекламі.

Антиукраїнський відеоролик російського виробництва одразу ж прокоментували в американському Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики зауважили, що це пропагандистське відео вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю, що свідчить про те, що воно є продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції.

«Кремль і раніше використовував високоякісні пропагандистські відеоролики як частину централізованих інформаційних операцій, і характеристики цього відео вказують на те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення», – стверджують аналітики американського Інституту вивчення війни.

Напередодні в ГУР вже попереджали про активне ведення російськими пропагандистами інформаційної операції «Перун», мета якої – дестабілізувати політичну ситуацію в Україні та країнах Заходу. За інформацією розвідників завершити пропагандистську кампанію окупанти планують до 30 червня цього року.

Відповідне повідомлення оприлюднили у пресслужбі ГУР.

До участі в операції залучаються підрозділи «федеральної служби військ національної гвардії» країни-окупанта рф та шпигуни «головного управління розвідки рф».

«За методичкою, спецслужби кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейкові наративи: про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі», – пояснили у відомстві.

Таким чином рф також намагається дестабілізувати політичну ситуацію на Заході й «створити умови для вирішення завдань» так званої «СВО». Крім того, проведення операції «Перун»відбувається і на тимчасово окупованих територіях України та у більшості регіонів самої росії.

Втім, не дивлячись на попередження ГУР та навіть на медійне викриття мети та способів створення ролику, певна частина українців все ще продовжує потрапляти «на гачок» російської пропаганди.

Коментарі під публікаціями з новиною про пропагандистське відео розділились на дві категорії. Звичайно ж, частина користувачів Мережі обурена такими маніпуляціями ворога та чітко розуміє їх мотиви. Проте, не всім вдається зберігати інформаційну гігієну, тож, певна кількість громадян прийняла ролик «за чисту воду».

«Інформаційна зброя значно небезпечніша за ракету чи бобу, бо вона охоплює значно більшу частину населення і її ефект розтягнутий у час», – коментують ролик користувачі.

«Основна мета пропаганди – сформувати інший світогляд. Тобто, сформувати в аудиторії потрібну мораль, цінності та переконання – саме в цьому її небезпека. Відповідно, на основі зміни цих цінностей, моралі та переконань, в подальшому сформувати заклик до певних дій. І якщо ми говоримо про російську пропаганду, то зрозуміло, що це будуть дії антиукраїнського характеру, прямого, або ті, які підривають українську державність», – в коментарі нашому виданню пояснює кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології і креативних індустрій НУ «Чернігівська політехніка» Ганна Чепурна. Психологиня стверджує, що простори пропаганди максимально широкі. Починаючи від світового рівня до міжособистісного, коли ми під впливом пропагандистської ідеології починаємо між собою ділитися певними ідеями та переконаннями, які вже видаємо за свої, але насправді ці переконання нав’язані нам ворожою пропагандою. «Типовими прийомами пропагандистського впливу, як правило, є анонімність, тобто ми не розуміємо, хто ця людина, яка доносить нам інформацію. Або ж це як читання думок, тобто текст починається з того, що автор тексту начебто приєднується до нас на емоційному рівні. Тобто, це не аргументований текст, а це текст з емоціями, де автор буцімто читає наші думки», – розповідає Ганна Чепурна.

«Також пропагандисти спираються на так званий ефект первинності, тому що та інформація, яку ми почули першою, має більше віри, вона запам’ятається і до всіх інших джерел у нас вже виникає недовіра. Змінити сформований погляд стає важко», – додає вона.

Відповідаючи на питання як вберегтися від інформаційної пропаганди кандидатка психологічних наук радить бути уважними до заголовків, перевіряти джерела інформації та продукувати в Мережі свою інформацію: