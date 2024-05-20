Президент України Володимир Зеленський 11 лютого 2024 року призначив нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Юрій Содоль, який раніше очолював Морську піхоту, а у квітні 2024 став керівником ОСУВ «Хортиця».

Таким рішенням суспільство залишилось незадоволеним, оскільки під впорядкуванням військового знаходиться весь східний фронт, що є неабиякою відповідальністю, в той час, як командувачу закидають «нехтування життями солдатів».

Народна депутатка, членкиня фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла після поїздки на фронт розкритикувала військове командування, назвавши командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля «злочинцем», а також звинуватила у тому, що він всюди ставить «своїх» людей. При цьому генерал буцімто не дивиться на професійні навички, а обирає виключно за «належністю до генеральської фракції».

Про це Мар’яна Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

«Новий керівник фронтом генерал Содоль – злочинець. Сирський дозволив йому поставити «своїх»: Галушкіна, Соколова, Луценка. Не за навиками, а за належністю до генеральскої фракції Содоля. Галушкін завалив оборону Харківщини. Добилася його заміни. Тепер тут Драпатий. Після цього Содоль намагався мене блокувати по всьому фронту. Соколов має кримінальне провадження по Чонгару і зараз відповідальний за ділянку фронту. Луценко пропустив прорив Очеретиного на Покровськ і не покараний», – заявила вона.

«Жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському. Вони «спливають» знову і знову. Нічого не помінялося. Генеральські фракції продовжують гробити наше майбутнє. І Сирський – частина процесу. Він не може вийти за рамки. Я бачу спроби, але…», – стверджує Безугла.

Свою публікацію народна депутатка закінчила зверненням до головкома ЗСУ Олександра Сирського: «Олександре Станіславовичу, last call (остання можливість)».

Призначенням Юрія Содоля на посаду командувача ОСУВ Хортиця обурився також й громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко, назвавши таке рішення «кадровою катастрофою».

«Це призначення – кадрова катастрофа. Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити», – написав він у своєму Telegram.

«Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова. Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет. Втратив бездумно людей – тюрма замість посади. А не підвищення, як зараз», – пояснює Стерненко.

Крім того, на початку року громадський активіст коментуючи вкид ворога про нібито захоплення Росією плацдарму у Кринках, повідомив про неналежне матеріальне забезпечення бійців, яке призвело до втрат, яких можна було запобігти та звинуватив у цьому саме Юрія Содоля.

«Колишній командувач морської піхоти Содоль (а нині вже командувач Обʼєднаних сил) під час підготовки до операції не вжив заходів для належного забезпечення сил човнами та засобами РЕБ. Майже усі РЕБи та човни туди постачали волонтери та окремі місцеві ради. Ну а на паперах, звісно, усе було із надлишком. На практиці ж морпіхи (і не тільки вони) демонструють акти героїзму на лівому березі без належного матеріального забезпечення, що призводить до втрат, яким можна було запобігти», – розповів волонтер.

Стерненко стверджує, що про дану проблему відомо було давно, але заходи для її вирішення майже не вживались.

«Не мені давати оцінки доцільності утримання плацдарму за таких обставин, але таке ставлення Содоля до особового складу не повинно лишатись безкарним», – заявив він.

Волонтер розповідає, що «жоден бойовий морпіх не скаже цензурного слова про Содоля» та наводить приклади, коли той просто «зточував» морську піхоту – від тієї ж відправки морпіхів на лівий берег без будь-якого забезпечення та захисту, до трагедії з розбиттям нашої колони 37 бригади морської піхоти.

До слова, останньої, на думку Стерненка, можна було б уникнути досягнувши організаційно-кадрових висновків, адже підрозділи «на завідомо провальні атаки колонами відправляють «генії»-командири з вищої ланки».

«Жоден командир не несе відповідальності, тим паче генерал. Покарання для них зазвичай це переведення у інший підрозділ та підвищення, вам про це скаже будь який військовий», – обурюється блогер та волонтер Ігор Лаченков.

Серед «заслуг» Содоля слід також відмітити виступ у Верховній Раді України, під час якого він розповів про тримання деяких позицій трьома бійцями та численні втрати в особовому складі.

В Мережі виступ прозвали найгіршою мобілізаційною кампанією.

«Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту. Виникає питання, кому обороняти ще 80 метрів фронту», – висловився він.

Втім, хоч громадськість та лідери суспільних думок виступають проти нового призначення генерала Юрія Содоля, оскільки вважають, що ця людина є некомпетентною, проте військове керівництво, ймовірно, іншої думки і наразі жодним чином не коментувало скандал з генералом.