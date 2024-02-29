29 лютого депутатка від партії “Слуга народу” Мар’яна Безугла опублікувала пост у Фейсбуці про те, що Дмитро Христюк, колишній депутат, нині – військовий, чоловік депутатки “Європейської Солідарності” Вікторії Сюмар, не був на фронті жодного разу.

Як зазначила Безугла, Христюк, попри відсутність бойових виїздів, отримував кошти від ЗСУ, а в травні 2023 року відзначений почесним нагрудним знаком ГК ЗСУ Залужного «Срібний хрест».

“Було опитано свідків та перевірено «бойовий шлях комбата». Один із багатьох прикладів політичних VIP, які «порішали»”, – написала політик у Фейсбуці.

За декілька годин після першого посту про Христюка Безугла опублікувала другий.

Безугла зазначила:

“Дмитро Христюк «порішав» собі не тільки «Срібний хрест» Залужного, а й вже 30 травня 2023 отримав УБД (видав йому це екс-командувач ТРО Танцюра) та попав на стенди Київської обласної адміністрації як «герой». Коли добровольці з 24 лютого все ще не можуть отримати посвідчення УБД, тилові симулятори все швиденько оформлюють”.

Звернемо увагу на підпис на сторінці Дмитра Христюка: “Дворазовий Чемпіон Світу з бойового самбо”. Про цей підпис згадувала і Безугла у першому пості, зауваживши, що бойове самбо («самооборона без оружия») походить з росії, а всі «спортивні» організації поза Росією повʼязані з Росією.

Виявилося, що у складі керівного апарату з міжнародного самбо рахується Володимир Путін – президент країни-агресора.

З приводу інших проблемних моментів у біографії Дмитра Христюка почнемо з березня 2014 року. Тоді Христюк, за даними Руху “ЧЕСНО”, зайняв посаду заступника голови-керівника апарату Київської обласної державної адміністрації. Саме його направили у 2015 році як очільника робочої групи у Приірпіння, аби він розібрався із фактами побиття активістів та корупцією в регіоні. Жодних результатів група, яку очолював Христюк не дала.

На місцевих виборах 2015 року балотувався до Ірпінської міської ради від “Нових облич”, № 1 у списку партії. З того ж року став першим заступником Ірпінського міського голови, фігуранта антикорупційних розслідувань Володимира Карплюка.

Будучи заступником мера Ірпеня, чиновник підписував договори з ФОП-ом-мерцем, на якого заводилися бюджетні гроші, через що потрапив в каталог фігурантів антикорупціних розслідувань. Йому вручили підозру влітку 2017 року. На судове засідання, де розглядалося питання запобіжного заходу для Христюка, приїхав тогочасний нардеп і заступник голови фракції “Народний фронт” Андрій Тетерук, який висловив бажання взяти Христюка на поруки. Суд постановив як міру запобіжного заходу для політика домашній нічний арешт без відсторонення від посади.

У 2017 році Христюк разом з Карплюком провели акцію під прокуратурою Київської області. Прокуратура розцінила це як протидію слідству.

Христюк, крім того, порушував Закон України “Про запобігання корупції” і не задекларував квартиру в Бучі, яку придбав за ціною нижче ринкової у бізнес-партнерки Карплюка.

Під час перебування на посаді заступника мера Ірпеня, політик долучився до закриття стаціонару в селищі Коцюбинське, який мали фінансувати з бюджету Ірпеня. Також він разом з Карплюком та депутатом-забудовником Ігорем Оверком обіцяв громаді ще 2016 року, що буде побудована школа, якої станом на 2024 рік немає.

Звернемо увагу також на подружжя Вікторії Сюмар та Дмитра Христюка. Вони одружилися у 2018 році, втім, нас цікавить не сам факт задекларування шлюбу, а те, що послідувало за цим.

За словами журналістів з ресурсу LB.ua, Христюк долучився до кадрової політики “Європейської Солідарності” після того, як одружився із народною депутаткою Вікторією Сюмар. Як зазначає медіа, після весілля у судових справах Христюка одразу ж настало затишшя.

Крім того, за припущеннями LB.ua, Христюк, долучившись до кадрової політики “ЄС”, допомагав команді Володимира Карплюка приймати рішення у раді.

Насамкінець зауважимо, що з огляду на те, що чоловік Вікторії Сюмар займається кадровою політикою у Приірпінні, то й не дивно, що 50% фракції ЄС, попри меморандум, дають голоси за питання, вигідні забудовникам, наприклад: забудову заплави біля Стоянки та Романівки, забудову табору “Восток” тощо, – про котрі також написало медіа LB.ua.