Турецька оборонна компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу під Києвом, на якому працюватимуть близько 500 осіб і де будуть вироблятися моделі дронів TB2 або TB3.

Про це повідомив гендиректор компанії Халюк Байрактар агентству Reuters під час виставки озброєнь в Саудівській Аравії. За словами гендиректора будівництво заводу в Україні вже розпочали, і планують завершити протягом 12 місяців.

Безпілотники Bayraktar набули широкої популярності в усьому світі, зокрема, після того, як їх почали успішно використовувати військові Збройних сил України для протидії окупаційним військам росії шляхом знищення бронетехніки та артилерійських систем.

Компанія Baykar заявила, що підписала експортні угоди на свій безпілотник TB2 з 30 країнами. Зокрема, до них від 2018 року входять Україна, Ефіопія, Лівія та Азербайджан.

«Наш завод будується і нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури», – говорить генеральний директор Baykar та додає, що завод в Україні буде великий. «Ми плануємо, що на ньому працюватиме близько 500 осіб» – наголошує Халюк Байрактар.

Байрактар зазначив, що продуктивність становитиме близько 120 одиниць на рік, але сказав, що поки незрозуміло, чи буде виробництво на українському заводі зосереджене на моделі безпілотника TB2 або TB3.

Відповідаючи на запитання, чи можуть питання безпеки, пов’язані з війною, викликати занепокоєння та завадити будівництву заводу, Байрактар стверджує, що плани «повністю просуваються вперед» та що «ніщо не може їх зупинити».

Також гендиректор додав, що в поточному році компанія планує подвоїти внутрішнє виробництво дронів Akinci, яке становить 36 одиниць у 2023 році, тоді як виробництво TB2 залишиться незмінним на рівні 230 одиниць.

Крім того, компанія має намір виробляти нові моделі безпілотників Kizilelma і TB3 «десятками».

Виробництво – це довгий та надскладний процес, котрий потребує час та багато зусиль. Українська обороноздатність зараз в більшості залежить від військової допомоги, яку надають нам західні партнери.

Проте, судячи з останніх заяв західних партнерів, наша країна навряд чи може розраховувати на те, що рівень військової допомоги від Заходу надалі зростатиме. Саме тому потрібно якомога швидше розвивати виробництво різних видів озброєння в нашій країні

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що виробництво зброї в нашій країні зросло втричі. За його словами, Україна на системному рівні розгортає виробництво таких надзвичайно потрібних речей як боєприпаси для наших вітчизняних дронів.

Раніше ЗМІ писали про те, що німецька компанія Rheinmetall планує почати збірку свого бронетранспортера Fox в Україні, відправивши його компоненти через кордон. Згодом Rheinmetall планує виробництво в Україні нового танка «Пантера» і засобів ППО.

Щодо будівництва власне заводу компанії Baykar, то вперше інформація про це почала ширитись Мережею ще на початку 2022 року. Тоді компанія заявила, що розробляє інвестиційний проєкт із будівництва в Україні науково-дослідного центру в аерокосмічній галузі та виробничого центру складання БПЛА.

На початку лютого 2022 року Україна і Туреччина підписали угоду, яка передбачає створення заводу з виготовлення бойових безпілотників Bayraktar в Україні. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на турецьких дронах стоятимуть українські двигуни від «Мотор Січ».

У червні 2023 року компанія Baykar отримала від влади Туреччини ліцензійні дозволи виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Вже на початку серпня стало відомо, що турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє БПЛА, зокрема ударні Bayraktar TB2, вже зареєструвалась в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу. Тоді компанія заявляла, що планує завершити будівництво заводу в Україні протягом двох років.

Цей турецький безпілотник значно допомагав українським військовим знищувати окупантів на початку повномасштабного вторгнення. Щодня в мережі з’являлись ефектні відео його роботи. Але раптом Байрактари зникли з недійного простору. Чому ж так сталось та чи використовуються вони зараз?

На початку повномасштабної війни фронт не був єдиною лінією, а засоби ППО ворога не могли так швидко наносити ураження по Байрактарам як зараз. Безпілотники активно працювали по логістиці та командуванню ворога, наносячи максимальну шкоду з мінімальними втратами.

В умовах війни, котрі є зараз Байрактари цінні більше як техніка для розвідки. В умовах ешелонованої повітряної оборони, котра є зараз у ворога, та комплексів ППО, він не дуже ефективний, тому що це зручна ціль, яка, якщо заходить в небезпечну зону повітряного простору легко знищується.

Саме через це в медіапросторі зникла вся конкретика про турецький безпілотник.