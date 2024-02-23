В Тирасполі, столиці невизнаної Придністровської Республіки, 28 лютого відбудуться збори «депутатів усіх рівнів», де ті нібито проситимуть про приєднання республіки до складу рф від імені всіх жителів регіону.

Вже 29 лютого володимир путін у своєму зверненні до федеральних зборів може ухвалити відповідне рішення.

Про це повідомив придністровський опозиціонер Геннадій Чорба, пише Moldova Libera.

Скликання з’їзду депутатів усіх рівнів в Тирасполі у зв’язку з «тиском із боку Республіки Молдова, що порушує права і погіршує соціально-економічне становище придністровців» ініціював лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський.

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) попереджали про ймовірність того, що росія готує провокацію в Придністров’ї, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Аналітики припускають, що у так званому Придністровї, представники невизнаної влади можуть організувати фейковий псевдо-референдум щодо їх приєднання до росії 28 лютого на анонсованому цього дня «Конгресі депутатів Придністров’я».

«Приводом для такого заклику буде нібито необхідність захистити російських громадян і «співвітчизників» у Придністров’ї від загроз з боку Молдови чи НАТО, чи обох», – йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

Також аналітики додають, що президент рф путін міг би оголосити про анексію Придністров’я під час свого запланованого звернення до федеральних зборів росії 29 лютого, хоча це здається малоймовірним.

«Швидше за все, путін привітає будь-які дії Конгресу депутатів Придністров’я та висловить свої зауваження щодо ситуації», – стверджують аналітики.

Також в Інституті вивчення війни зазначають, що кремль вважає неприйнятним статус кандидата Молдови в ЄС, так само, як він вважав неприйнятною Угоду про асоціацію України з ЄС у 2014 році.

«кремль прагне використати Придністров’я як контрольовану росією проксі, яку він може використати, щоб, серед іншого, зірвати процес вступу Молдови до ЄС. кремль історично домінував у геополітичній орієнтації Молдови через проросійських політичних проксі в уряді Молдови», – говорять в ISW.

У підсумку аналітики допускають, що кремль може прагнути використати Придністров’я як «місце, з якого він може проводити операції гібридної війни проти Молдови, України та НАТО».

«Зрештою, вона може спробувати дестабілізувати Молдову за допомогою Придністров’я, щоб створити кризу на південно-східному фланзі НАТО. Ці цілі взаємно сумісні», – йдеться у звіті.

Геннадій Чорба говорить, що за весь час було 3 або 4 подібних зібрання, а на другому з них було «оголошено незалежність Придністров’я». Тож, такі заходи відбуваються здебільшого для ухвалення значущих рішень.

«Найімовірніше, виходячи з аналізу ситуації, з москви пройшла команда провести цей з’їзд, на якому має бути озвучено прохання, від імені громадян, які проживають на Лівому березі до росії, прийняти Придністров’я до складу рф, а 29 лютого путін оголосить про це у своєму зверненні, і федеральні збори в прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити прохання, що надійшло. При цьому організатори посилатимуться на референдум 2006 року», – заявив Геннадій Чорба.

Якщо рішення все ж таки буде ухвалено, тоді на регіон можуть чекати великі наслідки, а у росії будуть створені нові можливості для агресії щодо Молдови.

«Пані президент Санду, ваше оточення всіляко Вас лякало тим, що росія завдасть удару по території Молдови. Ви не врахували одного, що психологія нинішнього керівництва росії, зокрема путіна, дуже схожа на психологію Гітлера, кінця 30-их років минулого століття. Спроби умиротворити таких, як Путін, призводять тільки до одного – зростаючого апетиту агресора. Живіть і далі у своєму, вигаданому вами світі, де радники вас лякають, а ви думаєте, що всі проблеми розсмокчуться, якщо їх не чіпати руками», – звернувся до президента Молдови Геннадій Чорба.

У Головному управліні розвідки Міноборони України наразі не підтверджують інформацію про те, що депутати невизнаного Придністров’я можуть звернутися до путіна стосовно прийняття республіки до складу федерації.

«Ця інформація наразі не підтверджується», – говорить у коментарі Укрінформу представник ГУР Андрій Юсов.

У МЗС заявили, що Київ рішуче реагуватиме на будь-які провокації, спрямовані як на втягування придністровського регіону у війну росії проти України, так і на дестабілізацію ситуації в Молдові.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону вранці 23 лютого заявила, що на території Придністров’я, яка межує з Одеською областю України, станом на сьогодні активності не спостерігається .

«На території Придністров’я ми не спостерігаємо бурхливої активності. Іде розхитування в інформаційному просторі, намагання створити супільно-політичне напруження на цих територіях. Воно час від часу у росіян виникає хвилеподібно, ми його ретельно відстежуємо», – заявила речниця Сил оборони півдня.

Гуменюк запевнила, що державний кордон на цій ділянці надійно захищений, та укріплений.

«А з боку Придністровської республіки ми розуміємо, що подібні накручування ситуації, загострення були передбачувані, та атака, яка відбулась вночі в напрямку Одещини – це додатковий тиск і намагання переконати, що підтримка буде забезпечена у випадку виникнення там бурхливої ситуації», – додає вона.

Управління з реінтеграції уряду Молдови на своїй сторінці в Facebook заявили, що за ситуацією уважно стежать і Офіс політики реінтеграції перебуває в постійному контакті з місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами.