На початку грудня у Києві спробували знищити будівлю Замкова, яка споруджена у 1899 році. Будівельники успішно зняли оригінальні перекриття кінця XIX століття з даху, але завдяки діям активістів демонтаж був припинений після втручання поліції.

Початково будинок належав адвокату Окружного суду Київської губернії Семену Григоровичу Замкову. У минулому у цьому районі були саме такі маленькі будиночки, проте на початку XX століття їх замінили багатоповерховими будинками. Будівлю Замкова вдалося зберегти в умовах масової забудови району.

Раніше будинок мав статус пам’ятки історії, але його було позбавлено цього статусу за ініціативою Міністерства культури. У 2023 році був розібраний дах, а наприкінці року земельна комісія рекомендувала передати ділянку під будівництво Торговельного Розважального Центру (ТРЦ).

20 грудня депутати земельної комісії Київради одноголосно підтримали передачу земельної ділянки для будівництва ТРЦ на вулиці Івана Франка, 26. Ця ділянка раніше мала статус пам’ятки, що запобігало її зруйнуванню, але цей статус було знято.

Пам’яткоохоронець Дмитро Перов зазначив, що не зважаючи на кримінальне провадження, роботи на будинку Замкова, спорудженому у 1899 році, продовжуються. Будівельники розпочали демонтаж дерев’яних балок, які складають конструкцію будівлі.

Під час спроби зупинити незаконне будівництво на активістів напали і також на пам’яткоохоронця Дмитра Перова, ударивши його у район сонячного сплетіння. Він звернувся до поліції, а медичний огляд підтвердив перелом ребра. Наразі триває розслідування, щоб встановити винних та їхні наслідки.

Якщо ділянку передадуть під забудову, ймовірно, будинок буде повністю зруйнований, а на його місці зведуть ще один ТРЦ.

Активісти закликають громадськість поширювати інформацію про це, оскільки лише розповсюдженість може запобігти знищенню цінного історичного об’єкта.