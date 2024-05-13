Росія продовжує спроби наступу на Харківському напрямі, з Вовчанська та прилеглих населених пунктів проводять евакуацію місцевого населення. Обстановка складна, але Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі.

«На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено», – повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Також противник завдав 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

«Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження», – зазначили у відомстві.

Своєю чергою аналітики українського проєкту DeepState в ніч проти 13 травня заявили про окупацію трьох селищ Харківської області – Мороховець, Олійникове та Зелене.

За даними платформи, окупанти також просунулися біля Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки та східніше Новопокровського.

Крім того, за попередніми даними карти DeepState, в Харківській області росіяни окупували такі населені пункти як: Стрілечу, Пильну, Красне, Борисівку, Огурцове та Плетенівку.

«Ворог продовжує свої намагання просунутись вглиб Харківської області. У нас дійсно збільшилась «сіра зона», збільшилась кількість населених пунктів, на територіях яких ведуться активні бойові дії», – в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та зазначив, що наразі основне завдання українських захисників стабілізувати лінію фронту.

«Істотних успіхів по цих територіях немає, проте ситуація дійсно доволі важка, але повністю контрольована нашими військами», – стверджує голова ОВА.

Не став підтверджувати повідомлення DeepState про окупацію населених пунктів на Харківщині й речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

«Про окупацію населених пунктів говорити поки що зарано. Ми підтверджувати не будемо. Там тривають бойові дії у прикордонних районах і вздовж державного кордону з Росією», – заявив він в ефірі телемарафону.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що обстановка у Харківській області складна, проте Сили оборони України роблять все, аби утримати рубежі та позиції.

За його словами, «ситуація на фронті залишається загостреною», адже росіяни активно атакують підрозділи ЗСУ одразу на декількох напрямках з метою просунутися вглиб України.

«Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем. Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові», – наголосив Сирський.

Координатор групи «Інформаційний Спротив» Костянтин Машовець розповів про те, що під час наступальних дій на території Харківської області російські окупанти ведуть активні бойові дії вздовж річки Сіверський Донець на захід від міста Вовчанська.

«На іншому напрямку бої тривають в районі селищ Мороховець та Олійникове. Селище Глибоке, судячи зі всього, утримується ЗСУ, принаймні іншої інформації у мене поки немає», – додав він.

«В якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар’їнку. За 3 дні місто постраждалотак, як не страждало з 2022 року. Під обстріли потрапляє поліція, ДСНС, «екстренка» і автобуси евакуації, тому до процесу залучено броньовики», – заявив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Тим часом пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що під час наступальних дій на Харківщині окупанти взяли у полон жителів Вовчанської громади.

Утримувати місцевих почали у підвалі 11 травня, деяким з них сьогодні вдалося втекти та дістатись до волонтерів.

Потерпілі розповіли, що чули розмови російських військових про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що наступом у Харківській області росіяни переслідують декілька цілей: відтягнути ЗСУ з інших напрямків, просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії, утворити «буферну зону» для захисту Бєлгорода й обмежити український контрнаступ в цьому районі.

За даними аналітиків, окупанти проводять обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області та продовжують досягати тактично значущих успіхів на менш захищених ділянках.

Зазначається, що чисельність російських підрозділів, які беруть участь у цих операціях, а також угруповання військ рф, розгорнуте вздовж кордону, вказує на те, що росіяни не проводять широкомасштабну операцію з оточення або захоплення Харкова на цей час.

Також, за даними ISW, станом на сьогодні окупаційні війська просунулися щонайменше до околиць Огірцевого та Гатища, а власне сам наступ, на думку аналітиків, є наслідком негласної політики Заходу, за якою українські війська не можуть використовувати західні озброєння для нанесення ударів по легітимних військових цілях на території Росії.