Ведучий ранкового шоу на одній з популярних радіостанцій України, сержант ЗСУ Ілля Ярема у своєму Instagram розповів про те, що його батька з другою групою інвалідності утримують у підвалі, не дають звільнитися за станом здоров’я або перевестися до іншої військової частини.

«Мого батька утримують у підвалі, не виплачують гроші та не дають звільнитись за станом здоровʼя чи перевестись до іншої частини. Його та ще 54 особи зі 129 ОБр ТРО Кривий Ріг, 24 лютого 2024, перевели до 81 ОАеМБр ДШВ. Це при тому, що в нього, у цей час, були операції і реабілітації, які, в подальшому, призвели до погіршення групи інвалідності! Таких там 55 осіб. Висновок ВЛК – непридатний до служби в ДШВ!», – обурюється він.

Крім того, Ілля Ярема стверджує, що з березня місяця його батько з побратимами не отримують жодних грошей.

«Рапорт на звільнення за станом здоровʼя по інвалідності не розглядається, що протизаконно. По факту, вони там просто заручники. Коли хлопці поставили запитання МПЗшніку «що ви робите для вирішення цієї ситуації?» відповідь була «вас не має це їб@ти»», – розповідає він та додає, що військові написали звернення до поліції, ВСП, ДБР, проте не отримали жодної реакції.

«Вони мовчали більше ніж три місяці. Жодних дій від частини не було», – заявляє Ілля Ярема та прикріплює відеозвернення свого батька та його побратимів з подробицями ситуації.

Бійці кажуть, що не хочуть давати ворогам інформаційний привід, проте не можуть більше мовчати про ситуацію.

«Суть в тому, що 24.02.2024 року наш батальйон в повному складі був переведений до 81-ї бригади десантно-штурмових військ, військова частина а2120. На момент переведення 55 чоловік не знаходились в частині по об’єктивним причинам – поранення, захворювання та реабілітація, відпустки тощо», – розповідають військові у відеозверненні та додають, що по закінченню лікування і реабілітації командування батальйону наказало всім їхати в місто розташування підрозділу, а саме в Краматорськ.

Чоловіки стверджують, що з березня цього року вони знаходяться саме в Краматорську, де живуть у підвалі та тричі на день отримують їжу.

«З березня 2024 року ми не отримуємо грошового забезпечення взагалі – нуль гривень, нуль копійок. У кожного з нас є документи, котрі підтверджують або непридатність до десантно-штурмових військ або групу інвалідності, але не дивлячись на це рапорти на звільнення подані керівництвом підрозділу не розглядаються», – обурюються вони.

Військові розповідають, що одного дня до них приїхали «замполіт» і начальник стройової частини та сказали «їхати додому і там чекати наказу на звільнення», але жодних документів на дорогу не надали. На що чоловіки відповіли, що такі дії можна трактувати як самовільне залишення частини, тому на це вони не підуть та їхати відмовляються.

«Згодом приїхав заступник командира по логістиці і повідомив про те, що з завтрашнього дня нас припиняють годувати та забирають ліжка і матраци, навіть не дивлячись на те, що у підвалі бетон», – йдеться у зверненні.

Редакція видання «МЕЖА» поспілкувалася власне з самим Андрієм Єрьоменко та дізналася деталі скандалу.

В коментарі нашому виданню військовий розповідає про їх численні звернення до різних інстанцій – від Військової служби правопорядку до Генерального штабу, які не принесли жодного результату:

«Ми зверталися на гарячу лінію ДБР – нічого, на гарячу лінію генштабу – теж нічого, ми зверталися на гарячу лінію НАБУ – нічого, до ВСПшників – теж нічого», – заявляє він.

Коли вже понад три місяці не виплачувалась зарплатня військові прийняли рішення поїхати в поліцію міста Краматорськ та написати заяву по статті 175 (невиплата заробітної плати).

На місці ж, після визначення обставин, була порушена карна справа по статті 426 ч.4 (злочинне невиконання військовим керівництвом своїх посадових обов’язків у відношенні своїх підлеглих).

«У кожного є документи, які підтверджують або групу інвалідності або ускладнення після поранення або ускладнення після захворювання. Тобто, у нас всіх є на руках висновки ВЛК про непридатність до ДШВ, а у деяких навіть є група інвалідності», – стверджує Андрій Єрьоменко та додає, що згодом він та побратими зібралися разом та поїхали до ВСП в Краматорську, де написали колективну заяву про те, що робиться, але розглядати її пообіцяли аж 60 днів.

«Втім, коли ми повернулися назад в чергове застали «зампотила», який повідомив, що нас продовжать годувати та залишать матраци і розкладушки. Тож, нас все ж не виселяють, але й нічого не роблять. Три місяці ми сидимо – нуль гривень, нуль копійок. Я інвалід, тож отримую пенсію, а хлопцям за щось потрібно купляти ліки, адже вони після поранень та захворювань, до того ж медична допомога нам не надається», – додає на сам кінець військовий.

У 129-й ОБр ТрО та 81-й ОАеМБр ДШВ ніяк не прокоментували інцидент на момент публікації матеріалу.

Також немає відповідної реакції від Генштабу або Міністерства оборони.