Почнемо з нагадування: 8 лютого президент Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача ЗСУ. На заміну Валерію Залужному прийшов Олександр Сирський – військовий, етнічний росіянин.

Сам Зеленський у відеозверненні за 8 лютого заявив, що Сирський має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію і успішний досвід наступу – Харківську визвольну операцію.

Олександр Сирський має заслуги не тільки за часів повномасштабної війни, а й за часів АТО.

З початком бойових дій на Сході України Сирський був начальником штабу АТО. Зокрема, був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста. Був причетний до керування боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та невдалої спроби відбити Логвинове. Він же координував вихід українських військових з Дебальцева.

Заступником нового головнокомандувача стали полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами – та полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями.

Вадим Сухаревський також брав участь у АТО. У 2014 році був поранений у боях за Луганський аеропорт. У 2016 виконував завдання на Маріупольському напрямку.

Інформації про полковника Андрія Лебеденка в публічному доступі майже немає. Його ім’я значиться в списку осіб, відзначених Орденом Данила Галицького. Лебеденко отримав нагороду 2022 року.

У суботу, 10 лютого президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Баргилевича начальником Генштабу Збройних Сил України. На цій посаді він замінив генерал-лейтенанта Сергія Шаптала.

Зазначимо, що до цього призначення Баргилевич від жовтня 2023-го обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони. Крім того, він був начальником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, а раніше, до повномасштабного вторгнення, – заступником командувача Сухопутних військ.

Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України президент погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на 100% розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики у нашій армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування українських військових.

З приводу Володимира Горбатюка, відомо, що станом на квітень 2014 року Горбатюк був командиром ротації українського контингенту у Косово. У 2015 році призначений командиром новоствореної 54-ої ОМБр ЗСУ.

Олексій Шевченко проходив службу на командних посадах артилерійських підрозділів, на посаді заступника начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Коли почалась російська збройна агресія проти України, Михайло Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Він воював на Маріупольському напрямку.

11 лютого президент України своїм указом призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Його призначили замість генерала-полковника Олександра Сирського, який став Головнокомандувачем замість Валерія Залужного.

Із 2010 по 2015 рік Олександр Павлюк командував 24 окремою механізованою бригадою в місті Яворів Львівської області. З березня 2014 брав участь у відбитті збройної агресії РФ проти України.

Також президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Вікторовича Плахуту командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Раніше цю посаду обіймав нинішній начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Плахута – український військовий діяч, генерал-майор. Був командиром 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ, начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС, зазначає видання «Новинарня».

Крім того, Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об’єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля, йдеться в указах президента.

З 2007 року Содоль був командиром 25 повітрянодесантної бригади, а з 2014 року брав участь у боях з росіянами на сході України. Тоді під командуванням Содоля була повітрянодесантна бригада, яка не менше 5 місяців провела в активних боях. Через рік військовий обійняв посаду заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, після чого у 2018 році очолив Морську піхоту.

Насамкінець Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк.

Ще до повномасштабного вторгнення у 2016 році підполковник Ігор Скибюк був командувачем українських частин у міжнародних навчаннях “Кленова арка-2016”.

Ось такі кадрові перестановки у війську наразі провів президент Зеленський.