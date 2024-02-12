9 лютого польські фермери розпочали повторні акції протесту та заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Протестуючі виступають з вимогами щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України та, крім того, проти Європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також протестуючі потребують підтримки тваринництва.

На території Польщі наразі в черзі знаходяться 1300 вантажівок, повідомляє Державна прикордонна служба.

Блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною

За даними прикордонників, лише за першу добу протестів польських фермерів на кордоні зібралися величезні черги вантажівок – на в’їзд до України на трьох заблокованих пунктах пропуску стоять близько тисячі вантажівок, найбільше в Дорогуську.

Як повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська в ефірі Радіо Свободи, пункт пропуску «Медика-Шегині» вночі фермери розблокували, але о 6 ранку блокаду відновили. Пропускають страйкарі по 1 машині в годину, на Гребенному – по 2 машини.

«Кількість машин, яку пропускають протестувальники, – це по одній, дві чи три вантажівки на годину в обох напрямках… З учасниками блокади ведуть перемовини органи місцевої влади», – повідомив в ефірі національного телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, додавши, що, зважаючи на рівень вимог польських фермерів, місцева влада не може їх вирішити.

«Наразі польські перевізники блокують два пункти пропуску на кордоні з Україною, через це у чергах знаходяться понад тисячу вантажівок», – повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко

Також Демченко зазначив, що раніше був розблокований напрямок пункту пропуску Шегині.

«Зараз рух відбувається, але не можна виключати того, що такі дії можуть поновитися», – говорить він.

За словами речника Державної прикордонної служби на території Польщі в черзі на двох заблокованих напрямках 1050 вантажівок – 400 з них навпроти Рава-Руської і 650 навпроти пункту пропуску Ягодин.

Станом на сьогодні є черга із 1000 вантажівок в напрямку пункту пропуску Краківець.

«Цей напрямок не блокується, але черга виникла через те, що інші напрямки блокуються і водії шукають альтернативні напрямки для перетину кордону», – розповідає Демченко.

В ДПСУ зазначили, що на тих напрямках, де блокується рух транспортних засобів є можливість перетину кордону і легковими автомобілями, і автобусами. .

Демченко додав, що у напрямку пункту пропуску «Шегині» станом на сьогоднішній ранок в чергах також є 200 вантажівок, які також очікують перетнути кордон в бік України.

«Але в напрямку «Шегині» й «Краківця» активність та інтенсивність руху для вантажівок відповідно до пропускної спроможності забезпечується. Також на тих напрямках, де блокується рух транспортних засобів, є можливість перетину кордону і легковиками, і автобусами. Рух для цієї категорії транспорту протестувальниками не блокується», – говорить речник.

Протести польських фермерів не обійшлися й без скандалів. У неділю, 11 лютого, польські фермери у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт. Замки причепів вантажівок поляки розрізали болгаркою, повідомили у поліції та польських ЗМІ.

Висипане поляками українське зерно на кордоні

«Три вантажівки, за кермом яких були громадяни України, в’їхали до Польщі після митних процедур. Учасники протесту не дали їм їхати далі і в певний момент відкрили напівпричепи, внаслідок чого частина зерна висипалася на дорогу. Водії після цього поїхали назад в Україну», – повідомила представниця поліції Хелма Єва Чиж.

Представниця поліції також додала, що силового протистояння під час цих подій не було.

«Ми проводимо розслідування, встановлюємо особи людей, які брали у цьому участь, і опитуємо свідків», – додає вона та зазначає, що зібрані дані передадуть до прокуратури для правової оцінки.

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав дії польських фермерів, які висипали зерно з українських фур, «моральною провокацією».

«Після отримання інформації про розсипане польськими фермерами зерно з українських вантажівок, які були опломбовані після відповідних митних процедур і рухалися транзитом до Литви, посольство і Генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину», – написав посол на своїй сторінці у фейсбук.

За його словами, польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури, а українські дипломати знаходяться на звʼязку з водіями вантажівок.

Посол України в Польщі Василь Зварич

«Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому», – додав посол.

Користувачів Мережі обурила й інша витівка мітингувальників – на початку блокування кордону , 9 лютого, соцмережами почало ширитись фото, на якому був плакат з написом «Почнете голодувати – почнете поважати фермерів». Обговорення не вщухало декілька днів.

Фото з акції протесту польських фермерів

9 лютого до протестуючих фермерів приїхав Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський. Він заявив, що таке велике відкриття ринку Євросоюзу для товарів з України вважає помилковим. Проте Сєкєрський закликав протестуючих якнайшвидше розблокувати кордон і припинити протест та вирішувати проблеми фермерів не на вулиці, а в міністерських кабінетах.

Після чого польська сторона запевнила: повністю рух не блокуватимуть, зокрема, гуманітарні вантажі мають пропускати безперешкодно.

Власне, самі протести продовжуються з 6 листопада минулого року, саме тоді вперше польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною та почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне» та «Яготин-Дорогуськ» . Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під’їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

В кінці січня Єврокомісія надала рекомендацію продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу виступили з заявою, що не підтримують такого рішення. Саме через це 9 лютого польські фермери поновили мітинги та знову заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною.

Очікується, що акція протесту триватиме 30 днів. Станом на зараз протестувальники повторно заблокували пункт пропуску «Шегині-Медику».