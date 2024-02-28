У вівторок, 27 лютого, Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками.

Того ж дня в інтерв’ю Українській Правді народний депутат від Голосу та секретар Комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що наразі комітет розглядає численні правки, внесені до законопроєкту про мобілізацію.

“Законопроєкт, в який подано чи не найбільше за всю історію правок і дійсно досить складно з ним працювати. Сама порівняльна таблиця нараховує понад 1500 сторінок. І зрозуміло, що кожну правку потрібно подивитись, вичитати, зрозуміти, що хоче сказати автор”, – сказав Костенко.

Також нардеп заявив, що дата голосування за документ про мобілізацію залежатиме від того, скільки цей документ розглядатимуть у Комітеті ВР з питань національної безпеки та оборони.

Затим Федір Веніславський, народний депутат та член оборонного Комітету розповів ТСН, що наразі було розпочато розгляд законодавчих пропозицій, які Комітет за спільним змістом умовно об’єднав у 17 основних блоків.

“Вчора пройшли перші 6 блоків. Завтра продовжимо розгляд”, – зазначив Веніславський.

За словами Федора Веніславського, членами комітету відхилене питання про електронну повістку та про електронний кабінет військовозобов’язаного.

“Стосовно електронних повісток та електронного кабінету – Комітет не буде рекомендувати такі законодавчі нововведення та буде вважати їх відхиленими. По обмеженню інших конституційних прав та свобод, комітет теж буде проти. А саме щодо блокування банківських рахунків та надання консульських послуг”, – наголосив нардеп.

За словами Веніславського, точно пройде до законопроєкту – конкретизація повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо участі в мобілізаційних процесах.

“Ми конкретизуємо їх обов’язки, щоб вони не перекладали усе на ТЦК та СП. Також точно пройде правка про необхідність громадян віком від 18 до 60 років носити з собою військово-обліковий документ і пред’являти його працівникам поліції або співробітникам ТЦК та СП. Також члени Комітету підтримали, що цей процес – перевірку документів та вручення повіток, потрібно фіксувати на відеокамеру”, – розповів народний депутат.

Насамкінець Веніславський зазначив, що наразі Комітет розглядатиме питання про відстрочку від призову та бронювання за участю інших представників міністерств та відомств.