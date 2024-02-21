Ситуація на українсько-польському кордоні знову загострюється. Польські фермери перекрили рух вантажівок на шести з дев’яти пунктів пропуску, також вперше було зафіксовано спроби протестуючих не пропускати навіть пасажирський транспорт – як автобуси, так і потяги.

Нових обертів ситуація почала набирати вранці, 20 лютого, польські фермери перекрили залізницю біля КПП «Медика-Шегині» та висипали частину українського зерна з вантажного потяга на колії.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на кореспондента «Суспільного».

Протестуючі польські фермери розсипали українське зерно з вагону

«Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська», – прокоментував дії мітингуючих співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

На думку Кондрува протестувальники висипають збіжжя «через емоції».

Фото з місця подій опублікувало також польське агентство PAP

«Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано», – заявляє співорганізатор протесту.

Проте, на місце подій одразу приїхала поліція, після чого менш ніж через півгодини польські фермери розблокували залізницю.

Попередній подібний інцидент, коли польські фермери розсипали українське зерно стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу на початку лютого цього року.

Тоді в уряді Польщі перепросили за цей інцендент, а розслідувати дії протестувальників передали до прокуратури.

Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський напередодні протесту звернувся до фермерів з листом і запросив до стола перемовин, згодом лист був оприлюднений міністерством. В листі міністр зазначив, що «регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною є одним з пріоритетів міністерства».

МЗС України, в свою чергу, назвало неприпустимим блокування польсько-українського кордону і наголосило, що такі дії виглядають політизованими і мають серйозні наслідки для України.

Як повідомляє «Європейська правда», з такою заявою виступив речник МЗС Олег Ніколенко у вівторок.

Речник наголосив, що блокування кордону України та Польщі не можна виправдати, незалежно від того, якими гаслами це супроводжують.

«Кордон Польщі та України – це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів», – заявив Олег Ніколенко.

Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що наразі триває блокування шести пунктів пропуску: «Дорогуськ -Ягодин», «Гребене -Рава-Руська», «Медика -Шегіні», «Зосін -Устилуг», «Довгобич -Угринов», «Корчова -Краковець». У чергах стоять близько 2,5 тисячі вантажівок.

Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко

За словами Демченка, українська сторона не має інформації про повне блокування протестувальниками повністю усіх пунктів пропуску.

«Якщо давати загальну оцінку по ситуації на кордоні із Польщею, ми не маємо інформації про розширення блокування на ті напрямки, які ще залишаються незаблокованими. На кордоні із Польшею функціонує дев’ять автомобільних пунктів пропуску, шість із яких блокуються, де рух для вантажних транспортних засобів значно ускладнений», – повідомив Спікер Державної прикордонної служби.

На таких КПП, як «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець», рух вантажівок практично відсутній.

«Це ті напрямки, де відбувається блокування по той бік кордону, де польські фермери, як вони анонсували та здійснюють свої дії щодо блокування руху саме для вантажних транспортних засобів. Поряд із чергою ми маємо значне ускладнення для руху вантажівок. І на окремих напрямках це фактично відсутність нормального руху, особливо це по напрямку руху «Ягодин» та «Шегині». Більш-менш інтенсивний рух, якщо це можна так назвати, відбувається на КПП «Краківець». На «Ягодині» фермери погодилися пропускати по декілька автівок на годину, які рухаються у бік України. Однак рух із України до Польщі все одно на цьому напрямку не відбувається», – говорить Демченко.

Проте, речник ДПСУ не зміг підтвердити, що фермери блокують пропуск рейсових автобусів та додав, що рух може ускладнюватися через дії протестувальників.

«Я можу констатувати те, що ми фіксуємо по пунктах пропусків безпосередньо по руху, то, власне, автобуси, які рухаються як із України, так із Польщі, ми бачимо, що польська сторона випускає у бік України. Тобто фактично рух автобусів відбувається, так само, як і легкових автомобілів. Мені складно дати повністю оцінку, чи ускладнюється рух для автобусів безпосередньо у тих місцях, де блокувальники перебувають на тих автошляхах, які ведуть до кордону. Більше всього, вони повністю не блокують, але своїми діями вони ускладнюють можливість проїзду автобусів, щоб дістатися до кордону», – повідомив Демченко.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні також прокоментував ситуацію на польському кордоні. Він заявив, що такі дії «не можна сприймати як щось нормальне чи буденне».

«Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, найімовірніше, в політиці. І під Купʼянськом, неподалік від кордону з росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд», – говорить Зеленський.

Президент заявив, що потрібні спільні рішення, щоб вийти з цієї ситуації.

Тим часом міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой, щодо неприпустимості блокади кордону, особливо пасажирського транспорту.

Блокування транспорту на польському кордоні матиме важкі соціально-політичні наслідки для обох країн, прокоментували таку ймовірність у Facebook Мінінфраструктури.

«Блокування кордону – це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я росія. Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом», – стверджує міністр.

Станом на зараз відомо, що польські фермери перекрили автобан поряд з Любліном, який веде до українського корону. Трасою вишукувались сотні тракторів, а на об’їзних дорогах утворились кілометрові затори, протести тривають.