«А де розробки, де інженери. Розмінування за допомогою фпв. І багато інших розробок, які допоможуть перемогти. Вам не набридло купу грошей витрачати на залізо, яке буде жерти топляк», – написав Жемчужніков у коментарі.

Сергій Притула видалив свій коментар. Каже: перепросив у військового, бо сприйняв коментар за бота. Додав, що військовий прийняв вибачення. Наголосив, що помилки треба визнавати, а перепалку у коментарях назвав «friendly fire».

Щоб визначити, чи вибачався Притула, редакція «Межі» зв’язалася з військовим 3-ї штурмової. Відповідь отримали, однак лаконічну.

Вище військове командування поінформоване про інцидент, ймовірно, навіть Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Редакція «Межі» чекає відповідь на запит від 3-ої штурмової бригади і буде інформувати про перебіг ситуації.