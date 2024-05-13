У школі ви точно чули такий термін як письменники «Розстріляного відродження». Та чи знаєте ви щось про будинок «Слово»? До роковин самогубства Миколи Хвильового редакція «Межі» зібрала для наших читачів спецматеріал.

1927 рік. За наказом Сталіна у Харкові збудовано кооперативний будинок «Слово». Найвидатніших українських письменників заселяють у комфортні квартири.

Микола Хвильовий, Остап Вишня, Павло Тичина, Григорій Косинка, Іван Багряний, Володимир Сосюра. Ці талановиті люди, які відстоюють українське майбутнє, живуть по сусідству. Говорять про життя, про творчі плани на лавочці у внутрішньому дворі, а ввечері — заходять один до одного в гості на посиденьки. Живуть в одному домі — харківській шестиповерхівці у формі літери “С”. Пишуть твори, разом відзначають свята.

У 1930 – 1940 роках Харків був одним із ключових осередків для українських літераторів й діячів культури. Їх кількість постійно збільшувалася. І аби, нібито, розв’язати проблему з житлом, у 1930 році радянська влада створює кооператив та зводить будинок.

13 травня 1933 рік. До Миколи Хвильового в гості прийшли товариші — Микола Куліш та Олесь Досвітній. Обговорювали арешт Ялового, що стався напередодні. Коли гості надумали розходитися, Хвильовий тихо пішов кімнату. Там …. пустив собі кулю в голову. Лишив 2 передсмертні записки: доньці і товаришам. Написав:

«Хай живе комунізм. Хай живе соціалістичне будівництво. Хай живе комуністична партія», — із передсмертної записки Миколи Хвильового.

Це була іронія. Ще тоді Хвильовий зрозумів СРСР буде знищувати українське слово.

За задумом радянських ідеологів, дім мав стати райським місцем. Інтелігенція мала жити та творити в окремих квартирах, з гарячою водою та телефоном. Щоправда, як виявилось — під пильним «оком режиму». В кожній оселі — була «прослушка». Будинок «Слово» став монументом радянському терору. До 1938 року із 66 квартир будинку радянська влада репресувала жителів 40 осель. 33 особи, які тут мешкали, розстріляли, понад 70 — стали засланцями.

Згодом дім перетворився на звичайне житлове приміщення. Радянська влада замовчувала знущання та вбивства, тому мешканці могли навіть не здогадуватися про історію будівлі.

Цього тижня в український прокат вийшла стрічка, що розповідає драматичну історію про українських письменників покоління «Розстріляного відродження». У ній — Микола Хвильовий, Остап Вишня, Павло Тичина, Григорій Косинка, Іван Багряний знову сусіди. Живуть в одному домі, пишуть твори та ходять одне до одного в гості.

Щоб розповісти про стрічку «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» редакція «Межі» зв’язалася з режисером Тарасом Томенком. Ексклюзивні подробиці про фільм чекайте найближчим часом у нашій стрічці.