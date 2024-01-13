Ігор Гринкевич: шлях від розкішного життя до СІЗО

Наприкінці 2023 року Україну сколихнув новий корупційний скандал – на хабарі попався відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який намагався купити керівника слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) за 500 тисяч доларів – вартість вирішення питання щодо зняття арешту з деяких активів підприємця. Печерський районний суд Києва 30 грудня 2023 року відправив до СІЗО Гринкевича та встановив суму застави у 430 млн грн. Ігор Гринкевич не може вийти з СІЗО, тому що таких грошей у нього немає, принаймні легальних.

Згідно з кримінальним провадженням, в рамках якого і було заарештовано майно, підприємця підозрюють в махінаціях пов`язаних з контрактами Міністерства оборони України на постачання одягу та продуктів харчування. Слідчі підозрюють, що до кишені бізнесмена попало майже 25 млн доларів, які мали піти на потреби армії. Якщо Гринкевич використає 12 млн доларів з цієї суми для оплати застави, то це стане фактичним визнанням його вини.

Дружня родина Гринкевичів

Ігор Гринкевич згідно з відкритими зараз реєстрами був і є власником декількох компаній, серед яких будівельні холдинги: ТЗОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ВЕРХОВИНА” (припинено), ТЗОВ “ЛЬВІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ”, який має відношення до ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД».

Світлана Гринкевич, дружина, є власником декількох компаній різних видів діяльності, в тому числі ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ», хоча офіційно Світлана вважається ексзасновницею. Ця компанія виграла тендер на закупівлю продуктів харчування для Міністерства оборони на 470 792 219,72 грн. Донька Ігоря Гринкевича Ольга Гринкевич-Швед також є співвласницею цього товариства. Цікавий факт – Світлана Гринкевич працює на кафедрі маркетингу і логістики «Львівської політехніки» заступником завідувача кафедри з наукової роботи, має звання професорки.

Роман Гринкевич згідно з реєстрами є засновником ТОВ “Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЕКТ”, яка має відношення до ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД». До родини Гринкевичів треба також додати наречену Романа – художницю Соню Морозюк, в яку вкладаються буквально шалені гроші.

Ігор Гринкевич, його дружина Світлана, син Роман нещодавно організували БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ХОУП.ЮА», дата реєстрації 22.03.2022 рік. Роман Ігоревич є керівником, Світлана та Ігор – одні з засновників. Серед видів діяльності фонду «надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання».

Соня Морозюк та її Мазня

Кар`єра Соні несподівано пішла вгору після того, я вона заручилась з Романом Гринкевичем, але у своїх сторіз дівчина натякає, що всього добилась власними зусиллями та неймовірним талантом. Молода художниця з Харкова несподівано стала зіркою сучасного мистецтва – виставки, в тому числі «Мазня», піар, реклама, інтерв’ю. Мурали, картини вартістю 10 тисяч доларів (раніше продавались по 500 доларів) і визнання з боку київського бомонду – все це схоже на казку про Попелюшку, поки не згадаєш до якої родини належить її наречений. Факти зв`язку з родинним бізнесом «на поверхні» – Соня, наприклад, збирала гроші під час акції «Мазня» саме для благодійного фонду «ХОУП.ЮА». Можна було б радити за неймовірний успіх дівчини, якби не її тяга до розкоші, яку оплачує Роман Гринкевич. Серед подарунків, якими хизувалась Соня, коштовні прикраси, нерухомість, дороге авто, поїздки за кордон.

Власне розслідування провів Ігор Лаченков та опублікував його в своєму телеграм-каналі «Лачен пише»: «Постійні подарунки, недешева ювелірка, квіти по 100к в місяць, поїздка до Венеції, каблучка Графф, вартість якої починається від 7 тис $, реклама на найдорожчих екранах, рекламні банери та виставка. Досі достеменно невідомо за які саме кошти Морозюк придбала комерційне приміщення вартістю 250 тис $ при статках в 100 тис $ на рік, які були озвучені нею самою. Але ж є цілком справедливе припущення, що гроші, які так старанно і цинічно відмивали на ЗСУ, відмивали й через сучасне мистецтво (в тому числі і через фонд)».

Родинна справа

Судячи з того, що Ігоря Гринкевича заарештовано, справа відмивання грошей набула глобальних масштабів. Але правоохоронцям потрібно розбиратись, кого відправляти до суду – самого Ігоря або всю його дружну родину. Судячи з того, як технічно розподілені «яйця по кошиках», тобто розписані бізнеси в цій родині, долучати до слідства можна всіх, навіть тещу Ігоря – Ірину Федак, статки якої також несподівано зросли у 2023 році.

Яким саме чином Гринкевич привласнив майже мільярд гривень? Мова йде про тендери та контракти з Міністерством оборони України. Зауважимо, що жодна з компаній Гринкевичів нічого не виробляє і навіть в зареєстрованих КВЕДах немає виробництва одягу та чогось схожого. Але Міноборони на початку 23 року підписало більше ніж двадцять договорів на загальну суму 1,54 млрд гривень на постачання одягу для ЗСУ з будівельними компаніями Гринкевичів! Тут, безумовно, питання і до чиновників Міноборони – справжні українські виробники тактичного одягу неодноразово подавали пропозиції на тендери, але чомусь перевагу набули компанії львівського забудовника.

Схеми розкрадання

За даними слідства Гринкевич купляв текстильну продукцію в Туреччині, причому неналежної до військових потреб якості, за схемою 40/60. І тут 40% закупка, 60% прибуток Гринкевича. Також є свідчення того, що «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ», «Будівельна компанія СІТІГРАД» та «Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЕКТ» отримали кошти від МО наперед, без актів прийому-передач або по фейковим актам, тобто спочатку були гроші, потім «труси», що досить дивно і не відповідає умовам тендерів. Таким чином літній одяг доставлявся взимку, а зимовий влітку за рахунок або саботування постачання, або через постійні порушення угод.

Можна припустити, що схема працювала приблизно так:

Підписання контракту з Міністерством оборони України;

Отримання коштів згідно з контрактом по підробленим актам прийняття;

Закупка найдешевшого одягу в Туреччині на 40% від отриманих грошей;

Підробка документів щодо якості товару та його відповідності потребам військовим;

Несвоєчасне постачання речового майна до ЗСУ або частковий зрив контрактів.

Як саме виводились «в тінь» 60% від отриманих сум буде з`ясовувати слідство. Але, як вже говорилось, мова йде про майже 25 мільйонів доларів, що були вкрадені у Міністерства оборони.

Ще в листопаді 23 року на censor.net було опубліковано докладне розслідування журналістки Тетяни Ніколаєнко саме про схеми розкрадання грошей через контракти МО компаніями Гринкевичів.

Прибутки Гринкевичів

При цьому в 2023 році Гринкевичі, при досить скромних офіційних доходах своїх компаній, набули:

Роман Гринкевич 5 травня 2023 року оформив угоду купівлі житлової будівлі (289 м²) в елітному містечку Козин київської області за 25 мільйонів гривень (ринкова вартість приблизно в два рази більше);

Роман Гринкевич в той же день оформив купівлю чотирьох земельних ділянок в Козині;

Світлана Гринкевич 17 травня 2023 року придбала дві елітні квартири в Києві на Печерськуплощами 51.6 м² та 123.6 м². Орієнтовна ринкова вартість 35 млн. грн;

Світлана Гринкевич наприкінці 2023 року оформила на себе ділянку у львівської області площею 1,7 Га;

Ірина Федак, теща Ігоря Гринкевича, у 2023 році стала власницею трьох ділянок у львівській області, квартири у Львові (127.7 м²), ділянки у київської області (2 Га);

Мар`ян Швед, зять Ігоря Гринкевича, в серпні 2023 року розбагатів на квартиру у Львові площею 161 м².Приблизна вартість майна вісім мільйонів гривень;

Софія Морозюк, наречена Романа Гринкевича, в 2023 році стала власницею авто PORSCHE CAYENNE 2015 року випуску та нежитлового приміщення в Києві по вулиці Саксаганського, площею 122 м² за 4.6 млн. грн.

За приблизними підрахунками родина Гринкевичів спочатку співпраці з Міністерством вклала в нерухомість приблизно мільярд гривень. Збіг обставин?

Хід справи

Зараз головний фігурант кримінального провадження знаходиться під вартою і, як зазначалось, не може використати свої гроші на заставу, оскільки офіційно у нього 430 млн гривень немає. Але це не заважає його донці відпочивати за кордоном на фешенебельних курортах.

Також факт арешту ніяк не впливає на хід реалізації тендера, останній підпис під угодою якого стоїть датою 28 грудня 2023 року. І згідно цього контракту ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» має виконати обов`язки згідно предмету закупівлі: «Продукти харчування (комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів) для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах на 2024 рік» на суму майже 12 млн доларів. Скільки знадобиться часу правоохоронцям, щоб доказати причетність Гринкевича та його родини до ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ»?