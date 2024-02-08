У своїй статті за 7 лютого ISW (Інститут вивчення війни) повідомляє про те, що окремі підрозділи росгвардії провели оперативну передислокацію у прикордонні райони Бєлгородської області.

Російські сили, як зазначили у ISW, можуть здійснити тактичні диверсійні транскордонні рейди на Харківщину.

7 лютого український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що протягом першого тижня лютого підрозділи 116-ї бригади спецпризначення росгвардії, а саме 900-й і 902-й полки, перемістилися до Бєлгородської області з окупованої частини Донеччини.

Машовець відзначив, що ці полки відрізняються особливо сильним артилерійським складом, тому, можливо, їх перемістили до Бєлгородського військового угруповання.

ISW раніше повідомляв, що 116-та бригада спецпризначення росгвардії разом з її новими полками були переміщені на окуповану частину Донеччини наприкінці грудня 2023 року з метою забезпечення правопорядку на тимчасово окупованих територіях. Таким чином, зазначено у звіті, “варто звернути увагу на їхню швидку передислокацію з окупованої частини України”.

В Інституті також визначили, що російські війська можуть почати виконувати тактичні диверсійні рейди до Харківської області з Бєлгородської області. Головна мета ворога полягає в відволіканні та відкиданні Збройних Сил України від напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

В даний час окупанти активно проводять наступальні операції, підтримані принаймні двома полками росгвардії для можливої диверсійної діяльності.

“Однак російські війська навряд чи зможуть провести широкомасштабні наступальні операції на Харківщину з Бєлгородської області”, – говорять аналітики.

Крім всього, раніше видання Forbes повідомило, що російські війська сконцентрували близько 500 танків, понад 600 бойових машин та близько 40 тисяч бійців з метою зробити “подарунок Путіну” і захопити Куп’янськ на Харківщині до березня 2024 року.