В ніч з 26 на 27 лютого, під час чергової російської атаки безпілотниками, один з ворожих Shahed пролетів над територією сусідньої Молдови кілька десятків кілометрів, після чого увійшов у повітряний простір України та був знищений силами ППО.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що маршрут одного з безпілотників війська рф провокативно спрямували за траєкторією перетину українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.

«Маршрут одного з дронів ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області. Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України», – наголосили в оперативному командуванні.

В Міністерстві оборони Молдови одразу надали коментар, там стверджують, що жоден безпілотник, запущений росією у бік України, не пролітав над повітряним простором країни.

«Щодо ймовірного ризику потрапляння безпілотника на територію Республіки Молдова, повідомляємо, що жоден безпілотник, запущений росією сьогодні ввечері в Україні, не перетинав Республіку Молдова», – заявили в оборонному відомстві.

Проте, така реакція не стала несподіванкою. 11 лютого в районі молдавсько-українського кордону вже знаходили уламки «шахеда» і його бойову частину, що не розірвалася.

Також під час масованого обстрілу України в грудні минулого року у повітряний простір Польщі залітала російська ракета.

Натомість, речниця ОК «Південь», Наталія Гуменюк підтвердила інформацію про перетин російським дроном кордону України з Молдовою.

«Один із дронів, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування. І, очевидно, був провокативно закладений маршрут з перетином державного кордону на українсько-молдавській ділянці. Ми зафіксували перетин кордону і пролетівши там кілька десятків кілометрів, дрон повернувся в повітряний простір України і був знищений силами ППО», – заявила речниця ОК “Південь”.

Також речниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила про те, що російські війська цієї ночі вдались до застосування нової тактики запуску шахедів по Україні.

«Ворог спершу запустив дрони типу «Shahed», які ворог спрямовував у два нетипових напрямки за нашою зоною відповідальності. Це по Кіровоградщині та на Одещину. Так ворог намагався розгалужити зосередженість сил ППО і перевірити її готовність. Чотири дрони на Кіровоградщині були знищені. І в той же час ворог застосував тактичну авіацію. З т.о. Херсонщини на Кіровоградщину спрямували ракети Х-59, які також були знищені силами ППО ще на підльоті, в небі Дніпропетровщині», – розповіла Гуменюк.

Гуменюк також надала коментар стосовно реакції молдовської сторони про те, що російських дронів на території їх країни не було. За її словами у Кишиневі не мають достатньої кількості інформації стосовно цього.