27 лютого офіційне представництво СБУ опублікувало інформацію з приводу викриття молодиків з Київщини, які записали відео з гаслами «кадирівців».

Мова йде, як зазначають у Службі безпеки, про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року. Вони влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова.

Провокативні вислови молодики записали на відео, а 26 лютого цей запис з’явився в одному з популярних месенджерів.

За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких затримано автора антиукраїнського відео.

“Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу”, – повідомили у СБУ.

Після опублікованої Службою безпеки інформації користувачка мережі Х заявила, що молодик, котрий на відео стріляв з пістолета, – Давид Герман, син бізнесмена, директора українсько-німецького підприємства по виготовленню зброї “Шмайсера” Бориса Германа.

Користувачка Х написала:

Бізнесмен Борис Герман є скандально відомим своїм замахом на вбивство журналіста Аркадія Бабченка у 2018 році.

Як пише служба BBC, СБУ і Генпрокуратура виконали спецоперацію, яка дала змогу виявити ймовірного організатора вбивства журналіста і ще низку осіб. Замовником виявився Борис Герман, котрий, зрештою, був засуджений до 4.5 років тюрми.

Сам Борис Герман стверджував на той час, що справді “замовив” вбивство Бабченка колишньому учаснику бойових дій на Донбасі Олексію Цимбалюку, проте це була лише імітація замовлення, а насправді він діяв під контролем іншої особи з однієї з українських спецслужб.

Також на випадок з сином Бориса Германа відреагував сам Аркадій Бабченко – журналіст, на котрого планувався замах у 2018.

Коментар журналіста був таким:

Насамкінець СБУ повідомило, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.