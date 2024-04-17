2024 рік. Здавалося б, жінки вибороли свої права, довели рівність з чоловіками. Та скандали навколо об’єктивізації жінок й досі сколихують українські соцмережі. Цього разу напівгола захисниця “прикрашає” газету “Спротив”, яку створюють Сили територіальної оборони України.

Фото опублікувала у себе на сторінці у соцмережі Х військовослужбовиця Аліна Сарнацька. Реакція в коментарях не забарилася.

Дехто навіть запропонував альтернативну обкладинку.

Аліна Сарнацька нагадала, що гендерна рівність в силах безпеки й оборони – це одна з вимог для вступу України до НАТО.

“Звісно, люди мають різні смаки, комусь подобається пінап, комусь ні. Таку картинку ілюстратор міг би опублікувати в своїх соціальних мережах. Але зараз ви дивитесь на офіційну газету Командування Сил ТрО. Це ілюструє, що командування сил ТрО ЗСУ не має поваги до жінок, які встали на захист України в лавах ТрО”, – пише захисниця.

У Силах ТРО вибачились. Наголосили – образити нікого не хотіли. Та пообіцяли створити освітній матеріал про гендерну рівність у ЗСУ.

Скандали з сексуальною об’єктивізацією жінок для українського суспільства не новинка.

Такі календарі з оголеними журналістками “5 каналу” підписував колишній Головком Валерій Залужний.

А це голова Рівненського ТЦК займається харасментом прямо на робочому місці – спочатку цілується з однією співробітницею, потім з другою, потім з третьою.

Далі ж цитуємо текст пісні українського репера Потапа.

Тому і не дивно, що сексуалізація жінок викликає хвилю емоцій в українок. Словом – набридло.

Спеціально для редакції “Межі” обкладинку журналу «Спротив» прокоментувала колишня військовослужбовиця ЗСУ Олена Кукла.

«Чесно кажучи, мене це дуже сильно образило. Тому що висвітлювати жінку в такому образі – це приниження всіх жінок, які перебувають на військовій службі у Збройних Силах України. Це дуже принизливо, це неправильно, так не має бути. Жінка в ЗСУ не гірше виконує свої обов’язки, ніж чоловіки. Жінки, особисто з мого досвіду, на рівних з чоловіками несуть військову службу. Я пишаюся, що я одна з них», — Олена Кукла, колишня військовослужбовиця ЗСУ.