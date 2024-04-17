Фото опублікувала у себе на сторінці у соцмережі Х військовослужбовиця Аліна Сарнацька. Реакція в коментарях не забарилася.
Дехто навіть запропонував альтернативну обкладинку.
Аліна Сарнацька нагадала, що гендерна рівність в силах безпеки й оборони – це одна з вимог для вступу України до НАТО.
“Звісно, люди мають різні смаки, комусь подобається пінап, комусь ні. Таку картинку ілюстратор міг би опублікувати в своїх соціальних мережах. Але зараз ви дивитесь на офіційну газету Командування Сил ТрО. Це ілюструє, що командування сил ТрО ЗСУ не має поваги до жінок, які встали на захист України в лавах ТрО”, – пише захисниця.
У Силах ТРО вибачились. Наголосили – образити нікого не хотіли. Та пообіцяли створити освітній матеріал про гендерну рівність у ЗСУ.
Скандали з сексуальною об’єктивізацією жінок для українського суспільства не новинка.
Такі календарі з оголеними журналістками “5 каналу” підписував колишній Головком Валерій Залужний.
А це голова Рівненського ТЦК займається харасментом прямо на робочому місці – спочатку цілується з однією співробітницею, потім з другою, потім з третьою.
Далі ж цитуємо текст пісні українського репера Потапа.
Тому і не дивно, що сексуалізація жінок викликає хвилю емоцій в українок. Словом – набридло.
Спеціально для редакції “Межі” обкладинку журналу «Спротив» прокоментувала колишня військовослужбовиця ЗСУ Олена Кукла.
«Чесно кажучи, мене це дуже сильно образило. Тому що висвітлювати жінку в такому образі – це приниження всіх жінок, які перебувають на військовій службі у Збройних Силах України. Це дуже принизливо, це неправильно, так не має бути. Жінка в ЗСУ не гірше виконує свої обов’язки, ніж чоловіки. Жінки, особисто з мого досвіду, на рівних з чоловіками несуть військову службу. Я пишаюся, що я одна з них», — Олена Кукла, колишня військовослужбовиця ЗСУ.
«Мені пощастило служити в підрозділі, де до жінок ставилися з великою повагою і я ніколи не зустрічала подібного ставлення», — Олена Кукла, колишня військовослужбовиця ЗСУ.