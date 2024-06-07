27 травня у Військовому коледжі сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного працівники ДБР проводили обшуки в рамках кримінального провадження за фактом переправлення за кордон ухилянта.

Про це повідомила народна депутатка Верховної Ради України Юлія Яцик.

«За даними слідства пан Л., колишній суддя, а тепер помічник начальника частини відділення Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ за грошову винагороду у розмірі 13 тисяч доларів обіцяв допомогти чоловіку у підготовці та видачі документів, які дають підстави для виїзду особи мобілізаційного віку за кордон», – розповіла вона.

Згодом обшуки підтвердили й в пресслужбі Військового коледжу сержантського складу та зазначили, що керівництво закладу всіляко сприяє правоохоронним органам в розслідуванні кримінального провадження.

Втім, це далеко не перший скандал в який втрапила Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного.

Напередодні Юлія Яцик та народна депутатка Верховної Ради України Ганна Скороход розповіли про те, що на одному із засідань ТСК після проведеного розслідування обговорювалось питання щодо справедливості виплат грошового забезпечення у даній академії.

«Як усі ми знаємо, хлопці на нулі отримують 100 тис грн виходячи із кількості днів на безпосередній лінії зіткнення на місяць. Вчора у мене були гості з 3 ОШБ, які за Авдіївку отримали 60 000 грн, а перебуваючи на відновленні не так далеко до зони бойових дій отримують 20 100 грн», – розповідає Юлія Яцик та озвучує розміри місячних виплат в академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, які в своїй більшості за ці суми.

Відповідні документи потрапили й до нашої редакції.

З розрахунково-платіжної відомості про виплату грошового забезпечення отримуємо наступні дані:

Начальник навчального відділу за місяць отримує виплати у розмірі – 115711 гривень;

Помічник начальника відділу – 72067 грн;

Ад’юнт – від 52915 грн до 200154 грн;

Заступник начальника відділу – 177900 грн;

Оперативний черговий – 68804 грн;

Технік – 51832 грн;

Науковий співробітник – 89370 грн, при цьому старший науковий співробітник 134045 грн;

Начальник лабораторії – 106287 грн;

Кухар – від 20489 грн до 41800 грн.

Повне відео з детальною інформацією можна переглянути на нашому YouTube каналі:

Варто зауважити, що за словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна військовослужбовець, який бере безпосередню участь у бойових діях, сьогодні отримує 20 100 грн мінімально – це основне грошове забезпечення, плюс 100 тис грн за участь у бойових діях і 70 тис грн за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

Поза зоною бойових дій військові гарантовано отримують 20 тис. грн, а якщо воїн виконує спеціальні, але не бойові завдання, до грошового забезпечення він отримує 30 тис. грн на місяць. Тобто, на третину менше ніж оперативний черговий в академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, або майже як кухар в тому ж навчальному закладі.

Цікаво, що за знищений танк надається грошова винагорода у розмірі – 48720 грн, тим часом як щомісячна виплата старшого помічника начальника навчальної частини – 93107 грн.

«Як у викладача може виходити оклад 150 тис в місяць, більше ніж у полковника командира бригади?», – обурюються користувачі Мережі.

Люди не розуміють яким чином в академії нараховуються виплати та як вони можуть бути більшими ніж у військових, які знаходяться в зоні бойових дій.

«Усі нарахування грошових виплат всім категоріям військовослужбовців у Національній академії сухопутних військ здійснюються відповідно до чинного законодавства України та інших керівних документів Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Таким чином, порівняння грошових виплат військовослужбовців Національної академії сухопутних військ та інших військовослужбовців, які залучаються до виконання бойових завдань, є недоречним, може провокувати розбрат у військовому середовищі та негативно впливає на морально-психологічний стан особового складу», – прокоментували в дану інформацію в самій академії та назвали її маніпулятивною.

Також Юлія Яцик разом зі своєю колегою, народною депутаткою Верховної Ради України Ганною Скороход, наводять дані редакції «Слідство.інфо» за 2017 рік, коли НАБУ розслідувало справу про незаконне збагачення та недекларування майна начальника академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, генерала-лейтенанта Павла Ткачука.

«Ткачук з офіційною зарплатою у 2017 р. до 200 тис.грн. на рік, не задекларував два заміські будинки (один з яких потім у 2020 році продавав за 57 млн.грн.) та позашляховик Lexus, якими користувався він та члени його родини. Елітне майно було оформлене на родичів керівника військового вишу. Один з маєтків та автомобіль були оформлені на тещу П.Ткачука, яка померла у 2017 році та не була допитана детективами. Тому прокурори посилалися на покази самого допитаного як свідка Ткачука П.П., який пояснив, що він не знає, звідки у його тещі кошти. Тому Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яку тоді очолював Назар Холодницький, закрила провадження у справі, ґрунтуючись лише на свідченнях П.Ткачука та членів його родини», – заявляють депутатки та наводять відповідний текст постанови прокуратури.

«У ці складні для України часи колишній керівник САП Назар Холодницький не залишився осторонь і проходить військову службу в лавах ЗСУ… як помічник начальника академії», – додають на сам кінець вони.

Крім того, Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного відома регулярними скаргами від її курсантів на булінг, цькування за ознаками статі та застосування фізичної сили зі сторони керівництва.

До прикладу, напередодні 21-річний військовослужбовець Олександр Попович на своїй сторінці у Facebook розповів, що був відрахований з даної академії через власну активну позицію.

Попович стверджує, що він та інші курсанти мали проблеми зі звільненням на вихідні за межі академії, адже такі привілеї надавалися тим, хто був одружений, мав опікунство або домовленості з керівництвом, а також тим, хто мав дозвіл на проживання за межами академії.

Такий порядок курсантам пояснили «командирським рішенням», в наслідок чого ті колективно звернулися до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців.

Народна депутатка Юлія Яцик, яка входить до парламентської ТСК із захисту прав військовослужбовців, розповіла, що у відповідь на такі дії курсанта, начальник курсу майор Артур Антонів, розпочав цькування Поповича за його активну позицію.

Так, у січні під час ранкового шикування начальник курсу заявив, що проти курсанта буде проведено службове розслідування.

«Не розуміючи підстав для цього, курсант попросив дозволу поставити питання, на що начкурсу А. сказав: «Ви за*бали своїми питаннями», а курсант П. відповів: «Ви нас теж». На що начкурсу А. вивів курсанта П. зі строю й оголосив йому догану «за розмови в строю», та перейшов на нецензурні висловлювання, публічні приниження курсанта та погрози тим, хто буде його підтримувати. Через це курсант П. залишив стрій», – повідомляє подробиці скандалу депутатка.

Надалі перепалка на шикуванні була використана майором, щоб ініціювати службове розслідування, за результатами якого курсанту оголосили сувору догану, а матеріали розслідування передали до Держбюро розслідувань.

Зрештою вчена рада факультету вирішила відрахувати курсанта Олександра Поповича, після чого його, як мобілізованого, перевели до навчального центру «підконтрольного академії».

Згодом Попович повідомив, що його планують відправити «на нуль».

«Сьогодні, я, в терміновому режимі, був переведений до бойової бригади за наказом Командувача Сухопутних Військ. Цікавим є те, що заступник командира роти, куди прибув я, являється майор Антонів, той самий офіцер, який на постійній основі принижував мене та інших курсантів, бо раніше він був начальником курсу де я навчався – НАСВ. Цього ж офіцера і зняли з посади за масові порушення, про які я перший почав говорити, тобто, я його перший ворог», – розповідає він та розмірковує є це збігом чи розправою.

Натомість, в самій академії виправдовуються, називаючи дану інформацію «спрямованою на дестабілізацію ситуації у військовому навчальному закладі, внесення розбрату у військове середовище та завдання іміджевих втрат українському війську».

В свою чергу, перший заступник керівника академії полковник Ярослав Марченко стверджує, що Поповича відрахували з академії сухопутних військ відповідно до ч. 11 ст. 25 ЗУ «Про військовий обовʼязок і військову службу» (згідно з яким відраховані курсанти відправляються на службу у військові частини) та п. 3.2 (перелік причин для відрахування курсаниа) та 3.4 (відрахування курсанта через недисциплінованість) Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони.

Тим не менш, у ЗМІ розповідають про спілкування й з іншими курсантами, які на правах анонімності розповіли про «дідівщину» з боку викладачів: «Одного разу він ударив курсанта, бо той не мав берців статутного зразка», «У курсанток вимагав розклад менструації, бо думав, що вони косять від служби», «Була історія, що він перед усім строєм змусив курсанта з’їсти цигарки».

Цікаво, що більш ніж за місяць до скандалу в сухопутних військах Збройних Сил України пообіцяли провести перевірку стану справ в академії та прийняти всі необхідні заходи.

Сталося це після засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів порушення прав військовослужбовців.

«У разі підтвердження зазначених випадків будуть прийняті усі необхідні заходи, а до відповідальних посадових осіб будуть застосовані стягнення відповідно до чинного законодавства України», – йдеться в повідомленні.

Варто також зазначити, що станом на сьогодні в Національній академії Сухопутних військ порушено 10 кримінальних проваджень за фактами економічних злочинів, а саме зловживань під час будівництва та здійснення закупівель, та ще шість за фактами прильотів по обʼєктам навчального закладу.

Втім, в інших питаннях, далі перевірок та обіцянок прийняти відповідні заходи, справа так і не зайшла.