Вчора на Ютуб-каналі Наталії Мосейчук вийшло інтерв’ю з секретарем Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексієм Даніловим.

Головною тезою інтерв’ю стала заява секретаря РНБО про те, що у російської армії після двох років війни немає ресурсів знову йти на Київ.

“Вони це збиралися робити, коли у них були зовсім інші спроможності. Майте на увазі, що за цих 2 роки війни ми повибивали їм ті зуби, які у них були, скажемо так, на лютий 2022-2023 років. Кожного дня наші військові їх сточують – і більші вони не стають. Якби вони були б спроможні, вони б не зверталися за допомогою до автоританої Північної Кореї чи Ірану”, – пояснив Данілов.

Данілов додав, що у Білорусі цьогоріч заплановані навчання росіян, тому розвідка щодня відстежує ситуацію на всіх напрямках.

“Потрібно буде уважно відстежувати кількість військ там, багато залежить від дій наших партнерів. Нам потрібна обов’язково додаткова зброя”, – сказав Данілов.

Крім того, заділося питання ймовірного бажання росіян захопити Харків. На це питання секретар РНБО відповів таким чином:

«Ми робитимемо все можливе, щоб цього не сталося. Ми і наші військові, наша розвідка спостерігаємо, що відбувається з накопичення ресурсів з боку країни-агресора на будь-якому напрямку… Вони сьогодні запускають ситуацію, пов’язану з Києвом, вони запускають ситуацію, пов’язану з Харковом, розповідають про Запоріжжя. Майте на увазі, що цей інформаційний компонент він дає своє відображення на настрої людей».

Нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко нещодавно припустив, що росіяни можуть повторити наступ на Київ у 2024 році.