Після захоплення Авдіївки у Донецькій області росіяни відчули ейфорію, а тому збільшили кількість штурмів по всій лінії фронту.

Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький під час телемарфону.

“Тільки з вечора до 5-ї ранку було вісім (штурмових дій). Дуже страшного нічого немає. Фронт вирівнявся, і це наразі допомагає. Але все-таки у них – трохи ейфорія, вони думають перехопити час. Тактична ініціатива поки що у них в руках”, – сказав він.

Він зауважив, що через збиття російських літаків ворог зменшив кількість скидів КАБів. Цехоцький додаав, що зараз літаки РФ перебувають якомога далі від лінії зіткнення.

“Загалом, те, що роблять Сили оборони, коли у них падають літаки, це значить, що вони починають боятися. Відчутно зменшилась кількість КАБів, які вони скидають. І літаки знаходяться далі, бояться долітати до лінії зіткнення. Тому точність їхнього ураження також зменшується”, – насамкінець зазначив офіцер ЗСУ.

Звернемо увагу, що у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що що російські військові сили просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв.

Аналітики, посилаючись на російські джерела, заявляють, що російські війська начебто просунулися на північну та південно-східну околицях Іванівського і рухаються до центру населеного пункту.

Зрештою, речник українського Групування військ “Хортиця” капітан Ілля Євлаш зазначив, що кадировські підрозділи “Ахмат” наступають на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки, намагаючись прорватися до Часового Яру (на захід від Бахмута).