Міністр оборони рф Сергій Шойгу під час брифінгу з путіним заявив, що окупаційні війська нібито взяли під контроль та зачистили Кринки на лівому березі Херсонщини. Однак, наявні візуальні докази, а також як українські, так і російські повідомлення підтверджують, що Сили оборони наразі утримують плацдарм у цьому районі.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що дана заява була зроблена для підтримки бажаного інформаційного ефекту перед президентськими виборами в росії. Проте, влада рф має очікування, котрі російські військові можуть не виправдати, – йдеться в матеріалі.

Напередодні путін зявляв, що російський генерал-полковник Михайло Теплінський, який командує угрупованням «Днєпр» доповів йому, що в населеному пункті Кринки все ще залишається певна кількість українських військових.

Шойгу в свою чергу спростував слова Теплінського і наголосив, що дана операція вже є успішно завершеною, а також відзначив підрозділи ВДВ і 810-ту морську піхотну бригаду за їх роботу та важливий внесок.

Аналітики ISW додають, що не бачуть жодних візуальних доказів помітного російського просування біля Кринок та поблизу них.

В Інституті вивчення війни мають думку, що кремль може далі все частіше заявляти про перемоги на полі бою в Україні без будь-яких вагомих доказів задля підтримки бажаного інформаційного ефекту всередині власної країни.

Українські військові наголошують, що окупаційні війська не мають успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, і саме тому вдаються до такого роду маніпуляцій.

«Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності. Сил оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу», – виступило з заявою оперативне командування «Південь».

Та додають, що ворог здійснив протягом всього дня 20 лютого єдину спробу штурму, після якої через суттєві втрати окупаційні війська відійшли на заздалегідь підготовлені позиції і «вже звідти фейково звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання».

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла, що ситуація в Кринках є складною, але українські воїни справляються.

«Ситуація залишається досить складною, тому що дійсно утримувати плацдарм в умовах постійних штурмів дуже важко. Але наші підрозділи з цим справляються», – стверджує Гуменюк.

Також вона додала, що за минулу добу біля населеного пункту спостерігалася дещо підвищена активність ворога у порівнянні з попередніми днями.

Фахівці розвідки Міністерства оборони Великої Британії у звіті стверджують, що українські військові утримують плацдарм на лівому березі Дніпра. Бої біля Кринок менш масштабні, втім ситуація станом на сьогодні є вкрай неприємною для керівництва рф.