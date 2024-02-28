Нещодавно в офіційному Телеграм-каналі Міноборони РФ були опубліковані декілька заяв Сергія Шойгу. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час колегії відомства заявив, що за останній тиждень ЗСУ було вибито з трьох населених пунктів в ДНР – Побєди, Ласточкиного і Сіверного.

Шойгу також заявив, що на різних напрямках високоточною зброєю триває знищення резервів ЗСУ, що нібито позбавляє наші війська можливості проводити контратаки і не дає змоги перекидати сили на лінію бойового зіткнення.

Втім, Інститут вивчення війни (ISW) розкритикував заяви Шойгу у одній з останніх статей.

Заяви Сергія Шойгу начебто про значні “бойові перемоги” мають політичні цілі напередодні майбутніх виборів президента Росії, як зазначають у ISW. У Міноборони РФ спеціально перебільшують територіальні здобутки, яких насправді немає.

ISW зауважили, що 27 лютого Шойгу виступив на колегії Міноборони Росії і повідомив, що російські війська продовжують посилення позицій на Авдіївському і Куп’янському напрямках.

Він заявив, що російські війська витіснили українські війська з Ласточкиного та Сіверного та Побєди, і стверджував, що російські сили захопили близько 327 квадратних кілометрів території з початку 2024 року.

В ISW викрили Шойгу на брехні. Аналітики оцінюють, що від 1 січня 2024 року російські війська захопили близько 205 квадратних кілометрів, і Шойгу, ймовірно, навмисно перебільшив російські територіальні здобутки.

“Заяви Шойгу про захоплення Росією дуже маленьких населених пунктів обмеженого тактичного значення свідчить про те, що МО Росії намагається підкреслити навіть такі незначні досягнення, щоб представити образ російської армії, яка постійно просувається вперед. Усі три населені пункти, які Шойгу вирішив виділити, складаються з невеликих напівміських районів, які охоплюють кілька кварталів, тому захоплення цих населених пунктів російськими військами було дуже тактичним заходом”, – вважають в ISW.

ISW додали, що Міноборони Росії, ймовірно, намагається використовувати нещодавні тактичні досягнення, щоб отримати позитивний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні 2024 року.