Про це потерпіла Антоніна Токмакова розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Постраждала стверджує, що вона та троє її знайомих приїхали до відділення поліції з метою написання заяви щодо ситуації з таксистом, котрий, за її словами, залив пасажирів перцевим балоном в обличчя, бо розлютився через велику кількість адрес поїздки.

«Я та три моїх знайомих прибули у відділення поліції Приморського району міста Одеси, вул. Грецька 42 писати заяву щодо ситуації з таксистом. Буквально за пів години до цього таксист залив нас перцевим балоном в обличчя, бо розлютився на те, що сам не побачив кількість адрес поїздки (їх було 4)», – розповіла дівчина.

Коли вони писали заяву, до відділу поліції з милицею в руках зайшов чоловік у військовій формі та знаходився поруч із поліцейськими в момент оформлення заяви, а згодом вийшов.

Після того, як компанія написала заяву, за словами дівчини, її та хлопців протягом двох годин не випускали з відділку та пропонували «почекати ТЦК».

«На наше обурення і на зйомку того, що відбувається, відреагували спочатку мовчки, а після хвилин 20 розглядів, поліція відповіла, що я скоїла дрібне хуліганство, хоча в той момент просто хотіла вийти з відділу, а мені перегороджували шлях рукою. На питання: «Що відбувається?» мені відповіли: «Тепер почекаємо ТЦК». Протягом двох годин нас не відпускали з відділу. Приблизно до 11 двох хлопців відпустили (їм по 19 років). Одного з хлопців відмовилися відпускати», – стверджує Антоніна Токмакова.

Дівчина зазначає, що третього хлопця залишили у відділку, аби відвести до місцевого ТЦК «розбиратися», тож вона відмовилась йти без друга та вирішила поїхати разом з ним, на що працівники військкомату дали згоду.

Згодом же, як повідомляє Антоніна Токмакова, люди у військовій формі посадили хлопця у автобус, а її саму не пустили зачинивши двері.

Тоді вона почала стукати у вікно та фільмувати усе, що відбувається на відео.

У цей час із відділення поліції вибіг чоловік у формі, який раніше і представився працівником ТЦК та почав бити дівчину милицею.

За словами Антоніни після удару вона впала, а телефон випав з її рук, в той час, як поліція на крики ніяк не реагувала.

Втім, дівчина змогла встати, відштовхнути нападника та втекти.

Після нападу вона була у лікарні та зняла побої. Дівчина стверджує, що у неї два розсічення на голові, численні синці та забій правого м’яза плеча.

Втім, згодом з’явилась інформація про те, що насправді дівчина перебувала у відділенні поліції через те, що її компанію звинуватили у нападі на таксиста.

Як повідомило журналістам джерело у правоохоронних органах, загалом 19-річна одеситка 13 разів притягувалася до адміністративної відповідальності, а з урахуванням протоколів, складених 12 травня, – 16 разів. Також 5 разів дівчина була фігуранткою кримінального провадження, за деякими з яких навіть є вироки.

Стверджується, що у райвідділку дівчина поводилась агресивно, кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті та не реагувала на вимоги поліцейських припинити протиправні дії.

В наслідок чого відносно неї були складені декілька протоколів за ст. 173 та 185 КУпАП (дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського), а також протокол про адмінзатримання.

Сама потерпіла із заявою у правоохоронні органи не зверталася, на телефонні дзвінки дізнавача не відповідає та вдома не з’являється.

Також стало відомо, що наприкінці минулого року дівчина була обвинувачена у крадіжці за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, а вже в березні цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік.

Наразі поліцейські розслідують кримінальне провадження, розпочате спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони за фактом отримання жителькою Одеси тілесних ушкоджень.

Подію кваліфіковано як умисне легке тілесне ушкодження. Матеріали за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України передані поліції.

Власне у самому Одеському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки відреагували на інцидент із побиттям дівчини, пообіцявши притягнути до відповідальності усіх винних у разі їх виявлення та доведення провини.

Як зазначають в обласному ТЦК, наразі за фактом події, яка трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецкій, розпочато службову перевірку.

«У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Одеському обласному ТЦК та СП зауважили, що засуджують будь-які прояви насильства та співпрацюють з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин.