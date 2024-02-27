На вчорашньому брифінгу на підтримку України президент Франції Еммануель Макрон припустив можливість того, що у майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України.

“Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну”, – сказав Макрон.

Президент Франції нагадав, що раніше європейські країні не хотіли навіть обговорювати постачання зброї до України, але все змінилось.

“Багато людей, які сьогодні кажуть “Ніколи, ніколи”, були тими самими людьми, які два роки тому казали “жодних танків, жодних літаків, жодних ракет дальнього радіусу дії”. Давайте будемо достатньо скромними, щоб визнати, що ми часто відставали від графіка на шість-дванадцять місяців. Це і було метою сьогоднішньої дискусії: все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети”, – пояснив він.

Натомість 26 лютого медіа Reuters написало, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що декілька країн-членів НАТО і ЄС начебто розглядають можливість відправки своїх військових до України.

“Низка країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість відправки своїх військ в Україну на двосторонній основі. Я не можу сказати, з якою метою і що вони повинні там робити, – сказав Фіцо.

Водночас він додав, що його країна не відправлятиме своїх військових до України, однак поважатиме рішення країн НАТО, якщо вони погодяться ввести сили Альянсу до України.

За день до того, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський на пресконференції назвав умову, за якої Альянс може ввести свої сили до України. Глава держави наголосив, що армії західних партнерів можуть з’явитися на території нашої держави і вести бойові дії лише в одному випадку, коли Україна стане членом НАТО.

За його словами, Україна не веде переговорів із західними партнерами про перекидання військ НАТО.

“Якщо Україна буде в НАТО, для нас це найпотужніші безпекові гарантії, тоді ми будемо використовувати 5 статтю”, – наголосив він, однак додав, що такий варіант малоймовірний.

А місяцем раніше, в січні, полковник британської армії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон припустив, що НАТО може відправити війська на територію України. Умова – якщо ЗСУ зіткнуться з великими проблемами на фронті.

На його думку, НАТО “може вступити у війну з Росією протягом найближчих кількох років, якщо на війні в Україні щось піде не так”.