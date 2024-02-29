29 лютого міжнародна агенція Reuters у новій статті повідомила про те, що на зустрічі міністрів фінансів країн G20 в Бразилії 28 лютого представники західних держав обговорювали використання заморожених російських активів для відновлення України. Втім, між державами виникли розбіжності.
Зазначається, що бразильські політики намагалися зосередити переговори на економічній співпраці з питань клімату та бідності й запропонували спільну заяву без прямої згадки про війни в Україні та секторі Гази. Проте геополітичні питання таки опинилися в центрі уваги. Навіть близькі західні союзники України розійшлися в думках щодо того, як бути з російськими активами, заблокованими на Заході.
Наприклад, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на зустрічі заявив, що його країна погодиться на комунікацію лише в тому випадку, якщо в ній будуть згадані геополітичні питання, такі як війна в Україні.
Медіа зауважує, що ці розбіжності стали очевидними після того, як міністри G7 зібралися перед початком саміту G20, аби обговорити питання використання активів РФ для відновлення України.
В свою чергу, міністерка фінансів США Джанет Єллен висловила думку, що в міжнародному праві є вагомі підстави для вилучення російських активів у вигляді застави або арешту. Тим часом її колега з Франції Бруно Ле Мер заявив, що достатніх підстав для арешту активів РФ в міжнародному праві немає, мовляв, такий крок вимагатиме схвалення членів G20 та інших країн.
“Ми не повинні вносити розкол між країнами G20. Якщо правова база буде недостатньою, ви створите більше розбіжностей в той час, коли нам потрібно більше єдності для підтримки України”, – наголосив міністр фінансів Франції.
Виступаючи після закінчення першого дня засідання G20, заступник міністра фінансів Японії з міжнародних справ Масато Канда заявив, що робота над винесеними на дискусію питаннями все ще триває.
“Є багато сфер, які досі потребують обговорення, в тому числі поза геополітичними питаннями. Важко передбачити, як все буде розвиватися”, – сказав Канда журналістам.
24 лютого ресурс Reuters повідомив про заяву прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака з приводу конфіскації активів. Прем’єр-міністр Британії заявив, що країнам Заходу слід сміливіше підходити до питання конфіскації російських активів, які були замороженні після повномасштабного вторгнення до України.
“Ми повинні бути сміливішими, завдаючи ударів по російській військовій економіці. І ми повинні бути сміливішими, блокуючи сотні мільярдів заморожених російських активів”, – сказав тоді Сунак.