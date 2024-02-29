29 лютого міжнародна агенція Reuters у новій статті повідомила про те, що на зустрічі міністрів фінансів країн G20 в Бразилії 28 лютого представники західних держав обговорювали використання заморожених російських активів для відновлення України. Втім, між державами виникли розбіжності.

Зазначається, що бразильські політики намагалися зосередити переговори на економічній співпраці з питань клімату та бідності й запропонували спільну заяву без прямої згадки про війни в Україні та секторі Гази. Проте геополітичні питання таки опинилися в центрі уваги. Навіть близькі західні союзники України розійшлися в думках щодо того, як бути з російськими активами, заблокованими на Заході.

Наприклад, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на зустрічі заявив, що його країна погодиться на комунікацію лише в тому випадку, якщо в ній будуть згадані геополітичні питання, такі як війна в Україні.

Медіа зауважує, що ці розбіжності стали очевидними після того, як міністри G7 зібралися перед початком саміту G20, аби обговорити питання використання активів РФ для відновлення України.

В свою чергу, міністерка фінансів США Джанет Єллен висловила думку, що в міжнародному праві є вагомі підстави для вилучення російських активів у вигляді застави або арешту. Тим часом її колега з Франції Бруно Ле Мер заявив, що достатніх підстав для арешту активів РФ в міжнародному праві немає, мовляв, такий крок вимагатиме схвалення членів G20 та інших країн.

“Ми не повинні вносити розкол між країнами G20. Якщо правова база буде недостатньою, ви створите більше розбіжностей в той час, коли нам потрібно більше єдності для підтримки України”, – наголосив міністр фінансів Франції.

Виступаючи після закінчення першого дня засідання G20, заступник міністра фінансів Японії з міжнародних справ Масато Канда заявив, що робота над винесеними на дискусію питаннями все ще триває.

“Є багато сфер, які досі потребують обговорення, в тому числі поза геополітичними питаннями. Важко передбачити, як все буде розвиватися”, – сказав Канда журналістам.

24 лютого ресурс Reuters повідомив про заяву прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака з приводу конфіскації активів. Прем’єр-міністр Британії заявив, що країнам Заходу слід сміливіше підходити до питання конфіскації російських активів, які були замороженні після повномасштабного вторгнення до України.