Затримки з надання військової допомоги Україні від західних партнерів допомагають росії розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту вважають аналітики Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків ISW зараз російські війська проводять щонайменше три наступальні операції одразу:

вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп’янська та Лиману;

в Авдіївці та її околицях;

поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Тим часом видання The New York Times стверджує, що окупанти ведуть наступ на 5 напрямках. Мова йде про Авдіївський, Мар’їнський, Роботинський, Кремінський та Бахмутський напрями.

Видання стверджує, що росіянам вдалось накопичити до 40 тис. військових у районі Маріуполя і близько 110 тис. у районі Куп’янська та Лимана.

Це найнебезпечніша ситуація з початку війни, зазначає NYT, та додає, що росія намагається повернути території, які ЗСУ звільнили під час контрнаступів у 2022 та 2023 роках.

Інститут вивчення війни з посиланням на кількох українських і західних джерел, стверджують, що затримки військової допомоги від партнерів, а саме артилерійських боєприпасів та критично важливих систем протиповітряної оборони, завадили Збройним силам України захистити Авдіївку від наступу окупаційних військ.

Нестача озброєння та обладнання є критично важливим фактором, тож, побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська розосередити техніку по всьому фронту, що допомогло російським військам скористатися ситуацією.

«Критична нестача українського обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги США змусили українські війська розміщувати війська по всьому фронту, що, ймовірно, спонукало російські сили використовувати ситуацію та розпочати обмежені наступальні операції за межами району Авдіївки. , які вони робили на ділянці кордону Харків-Луганська область з початку січня 2024 року та на заході Запорізької області за останні 48 годин. Ці російські наступальні зусилля, ймовірно, завадять українським силам підготувати особовий склад і техніку для поновлення контрнаступальних операцій, підкреслюючи оперативні недоліки, яких Україна зазнає, якщо вона просто окопається та намагатиметься захищатися до кінця 2024 року, як стверджують деякі західні держави та аналітики», – йдеться в матеріалі.

ISW вважає, що наступальні операції рф одразу на кількох ділянках фронту, ймовірно, завадить українським військам підготувати особовий склад і техніку для відновлення власних контрнаступальних операцій.

Також, на думку аналітиків, Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі лідери західних держав та аналітики.

Війська рф намагаються скористатися як і нюансами в наданні допомоги Заходом, так і погодою, котра загалом сприяє наступальним діям. Таким чином окупанти хочутьвиснажити сили ЗСУ, що обороняються, а також забезпечити сприятливі позиції для майбутніх операцій до того, як розпочнеться період весняної відлиги.

«Україна наближається до весняного періоду, коли промерзла зимова земля відтає й ускладнює механізоване пересування по всьому театру, тим самим уповільнюючи (але особливо не припиняючи повністю) наступальні операції вздовж лінії фронту», – продовжують аналітики. «Крім того, російське військове командування, ймовірно, усвідомлює, що безпекова допомога з боку європейських партнерів України, зокрема обіцяні європейські постачання артилерійських боєприпасів, почне давати результати в середньостроковій перспективі, ймовірно, до осені 2024 року, і намагається скористатися нинішнім обстрілом України голод тиснути на українські війська на всьому театрі, тоді як Україна відчуває відносну (але, ймовірно, тимчасову) невигідність артилерії», – повідомляють в Інституті дослідження війни.

Проте, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ вдасться створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту.

Та на сам кінець додають, що захоплення Авдіївки військами рф після чотирьох місяців інтенсивних наступальних операцій є прикладом того, як окупанти проводять наступальні операції, які не обов’язково створюють умови для більших операційних здобутків.