Яна Степаненко втратила обидві ноги під час ракетного удару росіян по вокзалу у Краматорську.

Про це повідомляє Львівська міська рада

У четвер, 4 квітня, у Львові для ЗМІ відбудеться відкрите тренування Яни Степаненко. Дівчина уже впродовж двох місяців посилено готується до участі в Бостонському марафоні. Вона тренується чотири рази на тиждень: двічі у Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) із фізичним терапевтом, та ще двічі на велотреку та стадіоні з професійними тренерами бігового клубу PROBIG.

Торік восени Яна вже брала участь у львівському півмарафоні. Тоді вона тільки вчилася користуватися біговими протезами і разом з іншими пацієнтами центру UNBROKEN, українськими воїнами здолала символічну «Милю незламності», довжиною всього у 70 метрів.

«Коли я пробігла перший раз, то мала такі неперевершені емоції, що хоч трішки, але пробігла!», – пригадує дівчинка.

До участі в Бостонському марафоні Яну Степаненко запросила американська фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок терактів та військових дій. Мета Яни – пробігти у Бостоні 5 км.

“Своєю участю у всесвітньо відомому марафоні юна українка прагне нагадати світові, що війна в її країні триває, продовжують страждати та гинути діти і дорослі, скалічено тисячі життів і щодня зростає кількість людей з ампутаціями. Та попри все, українці залишаються незламними”, – йдеться у повідомленні.

Ще одна мета Яни у Бостоні – благодійна. Це збір на спортивний протез для важкопораненого захисника, пацієнта центру НЕЗЛАМНІ, який втратив кінцівку на війні. Дівчинка воліє, аби він, як і вона, теж мав можливість бігати.

Варто зауважити, що 8 квітня 2022 року, внаслідок терористичного удару росіян по залізничному вокзалу у Краматорську, Яна Степаненко втратила обидві ноги. Світлина, де її на руках несе хірург дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова, облетіла весь світ. Перші протези для ходьби та бігу Яна отримала у США. Торік улітку, після року відновлення за кордоном, вона повернулася до України. Тут Яна продовжила реабілітацію та вже встигла отримати нові штучні кінцівки для ходьби в майстерні протезування центру UNBROKEN.

Бостонський марафон є одним з найбільших та найпрестижніших у світі. Участь в ньому щороку бере близько 30 тисяч людей зі всього світу.