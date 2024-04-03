Про це стало відомо за результатами онлайн зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та із литовським колегою Дайнюсом Крейвісом, передає пресслужба Міненерго.

Галущенко поінформував главу Міненерго Литви з наслідками останніх російських атак на український енергосектор.

“У порівнянні з минулим роком ворог змінив тактику, і нинішні атаки мають для нас значно складніші наслідки. Дуже серйозних пошкоджень зазнала теплова генерація, противник системно атакує підстанції, а також об’єкти гідрогенерації“, — сказав він.

Своєю чергою Крейвіс наголосив, що Литва готова підтримати Україну і передати устаткування, що допоможе провести відновлювальні та ремонтні роботи.

Міністри домовилися, що незабаром Литву відвідає група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів.

“Ми дякуємо Литві за цю підтримку. Ваша допомога має дуже важливе значення для нас. Ми вже отримали від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн“, — сказав Галущенко.

Також під час розмови із литовським колегою він наголосив, що для проходження наступної зими, Україні критично важливо збільшити генеруючі потужності. За його словами, особлива увага буде приділятися децентралізації та розподіленій генерації електроенергії.