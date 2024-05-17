Лідер МЗС Німеччини наголошує на важливості подальшої міжнародної підтримки у забезпеченні протиповітряної оборони для України.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед засіданням Комітету міністрів Ради Європи у Страсбурзі в п’ятницю, 17 травня.

“Ситуація вкрай драматична, причому не тільки в Харкові, а й у багатьох інших місцях України. Країна потребує подальшої підтримки, особливо в плані протиповітряної оборони”, — наголосила Бербок.

У зв’язку з останнім наступом російських військ у Харківській області, вона висловила необхідність перекриття шляхів постачання зброї з Росії.

Бербок заявила, що Німеччина надала Україні ще одну систему Patriot. Заява закликає інші країни приєднатися до цього і надати допомогу в удосконаленні українських систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що уранці 10 травня 2024 року російські окупанти спробували прорвати лінію оборони Збройних Сил України на Харківщині.

Протягом 7 днів ворог розширив зону активних воєнних дій майже на 70 кілометрів. Основний акцент був зроблений на напрямку Стрілеча — Липці, а також на захопленні міста Вовчанськ.