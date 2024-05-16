Про це пише Deep State.

На тему інженерно-фортифікаційних споруд Харківщини, аналітики каналу зазначають, що наразі все списується на “дискредитацію” та вороже ІПСО.

Проте Deep State додатково надає кадри однієї з непідготовлених позицій ВОП за 10 км від ДКУ (у 2023-му найближчий ворожий спостережний пост знаходився взагалі на відстані 15 км), якими поділилися бійці.

За словами інформаційного ресурсу, тут йдеться не про відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, а саме про “неякісну їх підготовку та некомпетентний підхід, який, скоріше за все, подавався військово-політичному керівництву як “успішність”, з чого навіть могли зробитися висновки про “завершальні етапи вибудови ІФС”, зокрема, на Харківщині.”

“Забігаючи наперед, розвіємо тези про “почали облаштовувати” та “вороже ІПСО”. Інші позиції “фортифікацій” мають тільки її назву, адже вони не починали облаштовуватися взагалі. І виглядає дуже дивно, що в 10 км від державного кордону протягом 2023-2024 років там змогли здійснити тільки перший етап вибудови”, – йдеться у повідомленні.

У Deep State наголошують, що подібний недбалий підхід до процесу роботи зіграв злий жарт в районі Очеретиного Донецької області. Проте, саме через те, що бійцям Збройних сил довелося відійти з позицій, вдалося уникнути втрат від легкого ураження артилерією та FPV-дронами.

“Якщо й далі корупція та непрофесіоналізм списуватиметься на ІПСО, то у нас всіх великі проблеми з майбутнім. Все ж таки варто зосередитися на перевірках”, – підсумовується в повідомленні.