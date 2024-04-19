Журналісти Bihus.Info випустили сюжет про кремлівську агентурну мережу, що діє в Україні і за кордоном на основі церкви Московського патріархату та має на меті дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Верховна Рада досі не ухвалила законопроект про заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією, у другому читанні. За даними Bihus.Info, проросійська мережа робила все можливе, щоб заблокувати подальше просування законопроекту.

Журналісти отримали доступ до листування викритої СБУ великої ФСБ мережі в Україні. До мережі входили священники УПЦ МП. Як зазначається, зустрічається в листуванні ім’я позафракційного нардепа Артема Дмитрука, якого виключили зі Слуги народу у 2021 році.

Журналісти наводять скриншот листування, де підозрюваний Сергій Чертилін звітує після зустрічі з Дмитруком. Останній, за його словами, готовий до повної співпраці та дякує за юридичний аналіз щодо закону 8371 (про діяльність релігійних організацій), щодо якого вдалося переконати деяких депутатів.

У сюжеті розповідається, як нардепам пропонували блокувати законопроект, завалюючи його правками – “можна і брєдовими”. Дмитрук у розмові з журналісткою підтвердив, що в нього була зустріч із приводу “захисту” УПЦ МП в Україні.

В іншому чаті підозрюваний у держзраді Чертилін згадує прізвище Культенко. Цій людині начебто передають правки щодо закону про Московську церкву в Україні. За припущенням Bihus.Info, йдеться про семінариста Київської духовної академії Московського патріархату та народного депутата від партії «Слуга народу» Артема Культенка.

Журналісти також повідомили про зв’язок американського адвоката УПЦ (МП) Роберта Амстердама з колишнім нардепом і меценатом УПЦ (МП) Вадимом Новинським. Компанія Амстердама, яка просуває інтереси УПЦ (МП), зокрема, написала Верховній Раді лист з погрозами і вимогою не голосувати за заборону російської церкви.