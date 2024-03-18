На пошти усіх народних депутатів надійшов лист-залякування про «наслідки» за заборону РПЦ в Україні від юриста Вадима Новінського

Про це повідомляє на своїй сторінці Facebook Микола Княжицький, народний депутат України. Наша редакція взяла додатковий коментар в автора допису щодо ситуації:

“Генрі Амстердам – приватна особа, яка працює на підсанкційного Вадима Новінського. Юрист намагається спотворити норми законопроєкту, що ніяким чином не обмежує діяльність українських релігійних організацій. Законопроєкт забороняє лише діяльність РПЦ, зареєстровану в РФ. Цей лист є агонією та способом застрашити українських депутатів”, – зазначає нардеп.

Також Микола Княжицький додає, що ця безпрецедентна ситуація – свідчення того, що допрацьований законопроєкт справді дієвий.

Гуманітарний комітет Ради закінчив працювати з текстом законопроекту № 8371. Його називають “про заборону УПЦ”, хоча насправді йдеться про заборону діяльності РПЦ та афілійованих з нею структур в Україні.

Нагадаємо, що минулого тижня СБУ здійснила обшуки та арешти з розкриттям чергової мережі агентів російських спецслужб в середовищі УПЦ МП. Упродовж останніх років подібних силових акцій Служба безпеки України провела уже десятки.