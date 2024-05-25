Сирський показав на відео, як ЗСУ знищує ворога на передовій.

Про це пише Головнокомандувач ЗСУ Сирський в Facebook.

За словами Сирського, в Україні російські окупанти знищуються професійними діями Сил оборони України.

За останню добу було знищено 1140 солдатів, за всю повномасштабну війну було знищено понад 500 тисяч російських військових.

Нагадаємо, що втрати російських загарбників на Краматорському напрямку від початку останньої доби становлять: у живій силі – 25 осіб убитими й пораненими, в озброєнні та військовій техніці – шість одиниць. Знищено один автомобіль окупантів, уражено – гармату, наземну станцію керування дронами, два авто та одну одиницю спецтехніки.

Українські війська вживають заходів для утримання позицій, здійснюють контратакувальні дії та нищать ворога. Українська авіація протягом дня уразила 16 районів зосередження особового складу російських окупантів. Ракетні війська й артилерія сил оборони уразили район зосередження особового складу, два об’єкти інфраструктури та здійснили віддалене мінування одного району.