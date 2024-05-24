Про це повідомляє ДПСУ з посиланням на відповідну постанову уряду
Відповідно до документу, йдеться про категорію військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії РФ.
Відтак, до прикладу, за корабель чи літак можна отримати 5 днів відпочинку, за вертоліт, зенітно-ракетний комплекс – 4, за танк, самохідну артилерійську установку або реактивну систему залпового вогню – 3.
Також, за бажанням військовослужбовця ця відпустка може надаватися одночасно із наданням щорічної основної відпустки (або її частини).
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