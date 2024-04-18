Вищий антикорсуд частково задовольнив позов Мін’юсту та конфіскував активи звинуваченого у держзраді В’ячеслава Богуслаєва та ексдиректора представництва «Мотор Січі» у москві Петра Кононенка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Щоправда судді відмовили у стягненні майна, яка записане на близьких родичів, зокрема сина та внуків Богуслаєва.

Рішення ухвалила колегія суддів у складі Маркіяна Галабали, Віталія Крикливого та Віктора Ногачевського.

“Серед конфіскованого: 2 будинки, 6 земельних ділянок, низка адмінбудівель та гаражів, Музей трудової слави, рибстан «Коса Обіточна», частки у компаніях «Золота Айстра» (51%), «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (90,1%), «Вінницький авіаційний завод» (100%), «Вертольоти МСБ» (100%), «Азов Трейд-ХХІ» (16,7%), 2000 штук простих акцій Мотор банку”, – йдеться у повідоменні.

Також суд конфіскував майнові права на торгівельні марки та патенти на промислові зразки, а також десятки одиниць колекційної зброї, зокрема гладкоствольних рушниць, пістолетів та карабінів.

“ВАКС конфісковав кошти Богуслаєва на рахунках у кількох банках. Точні суми стануть відомі пізніше, однак Мін’юст просив стягнути кошти на рахунках у банку ПУМБ у розмірі понад 65 млн грн, 206 тисяч євро, 117,8 тисяч доларів та 34,8 тисяч рублів, а також на рахунках у Мотор банку Богуслаєва у розмірі 40 млн грн, 12,5 млн доларів, 30 тисяч євро та 3 млн рублів”, – зауважують у відомстві.

Додамо, що Богуслаєв на суді виступав російською. Говорив про те, що докази неправдиві. Зауважував, що уже 16 років не працює на Мотор Січі, не входить у склад Ради директорів і жодного відношення до продажу двигунів він не мав.

Він нібито був лише генеральним конструктором, а продажами займався зовсім інший відділ. За словами Богуслаєва, санкції не можна застосовувати до тих українців, які не втекли з країни.

Також він просив не чіпати майно рідних, бо таке рішення обріже коріння внуків, які зараз за кордоном. І їм не буде куди повертатися в Україну.

Ще в кінці 2023 року ВАКС з Автомайданом подавали в Мін’юст звернення, в якому описували підтримку Богуслаєвим країни-агресора та перерахували активи, які можна конфіскувати.

Нарешті мають рішення, але його можуть оскаржити в апеляції.