Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі “Х”.

“Це – політичне переслідування. Це – диктатура. Свободи слова в Україні більше немає. Все, в чому мене змогли звинуватити в ЦПД, це в «у втечі та ухилянстві». Тобто, не «корупціонер», не «зрадник», не «вбивця».

Дійсно, я ніколи не обкрадав державу та армію, ніколи нікого не кривдив та не вбивав, ніколи не зраджував рідну Україну.

Мене влада звинувачує тільки в тому, що я виїхав з України та маю свою власну думку, яка відрізняється від лінії зеленої партії.

Влада звинувачує не тільки мене, а й інших українців. Їх мільйони. Для цієї влади ми «люди другого сорту». Вони не хочуть нас чути, бачити. Зеленський нас зневажає.

Це при тому, що день тому цей же клоун який сидить біля Татарова в Офісі Президента, Андрій Коваленко кричав, що розділення людей на ухилянтів – це інфотехнологія ворога. В якій він і приймає участь. Коваленко пише, що я ухилянт? Хай це скаже в обличчя синочку генпрокурора який втік в США, мужикам з 95 кварталу які не вилазять з ресторанів та ГудВайну та тисячам інших владних щурів, які відправляють на війну усіх окрім себе та своєї рідні. Так все починалось і в Росії, коли блокували сторінки ВК тим, хто критикує Путіна.

Україна сьогодні при Зеленському – ніколи не стане членом ЄС та частиною Заходу. Бо Захід та ЄС – це свобода слова та демократія. Вона дійсно була в часи Порошенка. Тоді не блокували нікого. Ніяких блогерів. Хоча теж йшла війна, але Зеленський безжалісно критикував владу і навіть «хоронив президента України». Але ніхто його не саджав та не забороняв 1+1 і канал 95 кварталу в соцмережах.

Я ніколи не підтримував агресію РФ. Більше того, мене посадять в Росії або вбʼють через все, що я робив заради України. Також, тепер, мене хочуть посадити та вбити на рідній землі, через те, що я посмів критикувати іншого Вову, який зі своїми корешами просрав підготовку до повномасштабної війни, а сьогодні веде країну до краху (і це розуміють всі, може не визнають в голос, але розуміють), бо на фронті катастрофа. Сьогоднішня влада – це найкращі російські агенти.

Чесно, росіянам навіть нічого робити не треба, ці самі добʼють країну. Чому вони блокують соцмережі? Бо бояться позбавитись своїх крісл в травні, коли 5 річний термін закінчиться. Вони хочуть втримати не країну. Вони хочуть втримати свою владу, а тому, будуть топити нас і країну разом з собою”, – йдеться у тексті допису.