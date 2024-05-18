Moderna виграла справу в Європейському патентному відомстві (ЄПВ) у конфлікті з Pfizer і BioNTech щодо своєї вакцини проти Covid-19, що є доброю новиною для компанії у змаганні за прибуток.

Про це повідомляє Financial Times.

16 травня Опозиційний відділ ЄПВ підтвердив дійсність одного з двох спірних патентів Moderna. Раніше компанія не мала успіху в судовій боротьбі з Pfizer та BioNTech щодо вакцини проти Covid19 Comirnaty від BioNTech, яка є однією з найпопулярніших.

“Ми раді повідомити, що Європейське патентне відомство вирішило підтримати чинність патенту EP949 компанії Moderna, одного з ключових патентів, які наразі оскаржуються проти Pfizer і BioNTech у різних європейських національних судах”, – заявили в компанії Moderna.

У Pfizer і BioNTech є два місяці на подання апеляції. BioNTech стверджує, що рішення ЄПВ не впливає на їхню позицію щодо недійсності цього патенту.

“Ми будемо продовжувати енергійно захищати наші інновації проти всіх звинувачень у порушенні патентів, включаючи цю справу”, – наостанок доповнили вони.