Про це повідомляє Financial Times.
16 травня Опозиційний відділ ЄПВ підтвердив дійсність одного з двох спірних патентів Moderna. Раніше компанія не мала успіху в судовій боротьбі з Pfizer та BioNTech щодо вакцини проти Covid19 Comirnaty від BioNTech, яка є однією з найпопулярніших.
“Ми раді повідомити, що Європейське патентне відомство вирішило підтримати чинність патенту EP949 компанії Moderna, одного з ключових патентів, які наразі оскаржуються проти Pfizer і BioNTech у різних європейських національних судах”, – заявили в компанії Moderna.
У Pfizer і BioNTech є два місяці на подання апеляції. BioNTech стверджує, що рішення ЄПВ не впливає на їхню позицію щодо недійсності цього патенту.
“Ми будемо продовжувати енергійно захищати наші інновації проти всіх звинувачень у порушенні патентів, включаючи цю справу”, – наостанок доповнили вони.
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