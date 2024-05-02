Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Апарату парламенту.

Народні депутати вимагають пояснень, чому на сайті Верховної Ради протягом місяця досі не оприлюднили текст урядового законопроєкту 8371 до другого читання.

Ця ініціатива передбачає боротьбу з діяльністю московського “патріархату”.

Про рішення Комітету повідомив його голова народний депутат Микита Потураєв. Пише ГІ “Голка”.

“Я вкрай здивований такою безпрецентною затримкою із оприлюдненням проєкту у Апараті. Тим більше, що це стосується закону, який значно посилить як національну безпеку, так і суспільну єдність. Ми так само розглядаємо нездорову ситуацію, яка склалася довкола національного суспільного мовника — “Суспільне” і засуджуємо спроби дискредитації НСТУ. Вважаємо за необхідне дотримуватися паритетності мовлення серед виробників Національного телемарафону. Здорове інформаційне поле — це так само частина інформаційної національної безпеки.” – розповів він.

Народний депутат Володимир В’ятрович наголосив на важливості внесення цього проєкту у порядок денний найближчої сесії.

У Апараті Верховної Ради пояснили, чому за місяць урядова законодавча ініціатива так і не з’явився на сайті до другого читання.

“Порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту може бути надана та з’явиться на офіційному сайті Верховної Ради України після повної процедури проходження законопроєкту, підготовленого до розгляду у другому читанні відповідно до технологічної схеми”, — йдеться у відповіді Апарату за підписом керівниці управління Наталії Адамович.

Своєю чергою народна депутатка Юлія Клименко, яка разом з іншими нардепами збирала підписи парламентарів, аби восени 2023 року цей проєкт винесли на розгляд сесійної зали, зазначає:

Законопроєкт проголосований профільним комітетом на початку квітня. Заходимо на другий місяць, як тексту нема на офіційному сайті. Це кілька сторінок, які дуже легко і швидко можна опрацювати. Апарат Врховної Ради, який є фактично адміністративно-бюрократичним відділом для народних депутатів, тепер приймає рішення його ховати і свідомо гальмувати до другого читання всупереч волі депутатів та українців, а також в порушення законодавства. Це є очевидним перевищенням повноважень з відповідними наслідками.

Законодавчу ініціативу, яка передбачає боротьбу з діяльністю московського “патріархату”, підтримали майже всі фракції та депутатські групи у парламенті.