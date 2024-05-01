Це повідомили джерела в правоохоронних органах Суспільному.
Раніше повідомлялось, що 11 грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони ввела персональні санкції щодо семи ієрархів Української православної церкви Московського патріархату.
Зокрема санкції ввели проти митрополита Запорізького та Мелітопольського, Луки (Андрія Коваленка).
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