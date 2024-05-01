У Запоріжжі проводяться обшуки у митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського, Луки (Андрія Коваленка)

Це повідомили джерела в правоохоронних органах Суспільному.

Раніше повідомлялось, що 11 грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони ввела персональні санкції щодо семи ієрархів Української православної церкви Московського патріархату.

Зокрема санкції ввели проти митрополита Запорізького та Мелітопольського, Луки (Андрія Коваленка).