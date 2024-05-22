Кількість бойових зіткнень на усіх напрямках збільшилась до 65 з початку доби. Динаміка активності окупантів спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках – тут відбулося майже 50% з усіх сьогоднішніх боїв.

Про це йдеться у зведенні станом на 13:00 на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.

З початку цієї доби відбулось вже 65 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку загарбники продовжують спроби просунутись в бік Липців. Чотири з шести атак Сили оборони відбили. Бойові дії тривають. Загарбники скинули три керовані авіабомби у район Вовчанська.

На Куп’янському напрямку армія РФ 17 разів намагалася атакувати підрозділи українських військ. Зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське, Макіївка, Стельмахівка та Сергіївка. Біля Сергіївки ворог діяв за підтримки штурмової авіації. Бої ще тривають на трьох локаціях. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку в районах Невського і Торського вже відбито пʼять ворожих атак.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають дві атаки ворога. Ситуація контрольована. Ще один штурм вже завершився.

На Краматорському напрямку продовжуються два бойові зіткнення. Ситуація контрольована. У район Часового Яру ворог бив некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку відбуваються активні бойові дії. 12 боєзіткнень з 15 тривають. Найгарячіше – у районі Новоолександрівки. Два авіаудари трьома КАБами ворог завдав біля Олександрополя і Калинового.

На Курахівському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог атакував у районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Окрім того, що ворог завдав двох авіаударів по районах сіл Макарівка Донецької області та Новоандріївка Запорізької області – це Времівський і Оріхівський напрямок відповідно.