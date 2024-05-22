Про це у Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 «шахеди».
Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.
Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.
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