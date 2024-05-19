Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Федієнко зауважив, що наразі українська армія налічує понад 1 млн людей, при цьому частина з них активно залучена до війни, розв’язаної Росією. Але ротація для багатьох військових досі не проводилась.

“Я завжди казав і кажу, що наша армія, яка каже вище військове керівництво, налічує понад один мільйон. Я не кажу, що весь один мільйон знаходиться постійно на лінії бойового зіткнення. Але для мене незрозуміло, чому навіть з урахуванням цієї чисельності ми не можемо зробити ротацію для тих, хто вже рік чи два на лінії бойового зіткнення. Тут, на мій погляд, є деяке недопрацювання вищого військового керівництва”, – сказав нардеп.