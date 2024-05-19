Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Федієнко зауважив, що наразі українська армія налічує понад 1 млн людей, при цьому частина з них активно залучена до війни, розв’язаної Росією. Але ротація для багатьох військових досі не проводилась.
“Я завжди казав і кажу, що наша армія, яка каже вище військове керівництво, налічує понад один мільйон. Я не кажу, що весь один мільйон знаходиться постійно на лінії бойового зіткнення. Але для мене незрозуміло, чому навіть з урахуванням цієї чисельності ми не можемо зробити ротацію для тих, хто вже рік чи два на лінії бойового зіткнення. Тут, на мій погляд, є деяке недопрацювання вищого військового керівництва”, – сказав нардеп.
За словами Федієнка, демобілізацію зробити зараз неможливо.
“Це не АТО, це реальна війна. Зробити демобілізацію фізично неможливо, а ротацію – так. Її треба робити, нашим військовим треба давати відпочивати”, – наголосив нардеп.
- Працівників «Glovo», «Visa» та «Favbet» забронювали від мобілізації, — нардеп Федієнко
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- Право носити військову форму треба заслужити. Знецінення членом Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки