Таку інформацію оприлюднив народний депутат Олександр Федієнко, прикріпивши відповіний наказ.
Федієнко сказав, що в цілому він не проти економічного блокування і гроші на утримання армії Україні потрібні.
Проте він висловив занепокоєння щодо критеріїв, за якими підприємства, які виробляють дрони та РЕБи, не мають бронювання.
“Зараз почались блекаути, поки локальні, і всі згадали про операторів звʼязку. Що правда у операторів вимили (мобілізували) персонал на обслуговування!
Немає кому бігати ремонтувати, змінювати акумулятори. А ті хто залишились, не хочуть їздити, бо броні не має”, — додав нардеп.
Також він закликав виконавчу владу до перегляду та адаптації критеріїв для бронювання.
“Звʼязку не має. Старлінки добре, але вони точно не виконають весь технологічний функціонал. Я кажу, я попереджав”, — також зазначив Федієнко.
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