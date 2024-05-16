Згідно з наказом Міністерства економіки, працівників компаній "Glovo", "Visa" та "Favbet" заброньовано від мобілізації.

Таку інформацію оприлюднив народний депутат Олександр Федієнко, прикріпивши відповіний наказ.

Федієнко сказав, що в цілому він не проти економічного блокування і гроші на утримання армії Україні потрібні.

Проте він висловив занепокоєння щодо критеріїв, за якими підприємства, які виробляють дрони та РЕБи, не мають бронювання.

“Зараз почались блекаути, поки локальні, і всі згадали про операторів звʼязку. Що правда у операторів вимили (мобілізували) персонал на обслуговування! Немає кому бігати ремонтувати, змінювати акумулятори. А ті хто залишились, не хочуть їздити, бо броні не має”, — додав нардеп.

Також він закликав виконавчу владу до перегляду та адаптації критеріїв для бронювання.

“Звʼязку не має. Старлінки добре, але вони точно не виконають весь технологічний функціонал. Я кажу, я попереджав”, — також зазначив Федієнко.