Як передає Радіо Свобода, з посиланням на посла України у Ватикані, Андрія Юраша, Папу Франциска неодноразово запрошували приїхати в Україну, зокрема це робив президент, прем’єр-міністр та інші офіційні особи.

“Очевидно, ми розуміємо нереалістичність саме цієї позиції. Москва не хоче бачити. Вона не надсилає таких самих меседжів кооперації та співпраці з Ватиканом. І навіть формального запрошення”, — сказав посол.

На питання журналістів чи вірить Андрій Юраш в те, що папа Римський в найближчій перспективі зможе приїхати в Україну, він відповів, що все можливо.