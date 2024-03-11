Як передає Радіо Свобода, з посиланням на посла України у Ватикані, Андрія Юраша, Папу Франциска неодноразово запрошували приїхати в Україну, зокрема це робив президент, прем’єр-міністр та інші офіційні особи.
“Очевидно, ми розуміємо нереалістичність саме цієї позиції. Москва не хоче бачити. Вона не надсилає таких самих меседжів кооперації та співпраці з Ватиканом. І навіть формального запрошення”, — сказав посол.
На питання журналістів чи вірить Андрій Юраш в те, що папа Римський в найближчій перспективі зможе приїхати в Україну, він відповів, що все можливо.
“Знаєте, якщо дивитися на цю ситуацію суто раціонально, то ні, не бачу ознак того. Але папа – людина такого, і ми це бачимо по його меседжах, по його інтерв’ю, людина певного імпульсу, певної емоції”, — відповів Юраш