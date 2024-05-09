Про це повідомляє агентство dpa.
На залізничному вокзалі її зустрічав посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.
Зазначається, що основною темою візиту є підготовка до конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Берліні 11 та 12 червня.
Під час зустрічей в Києві особливий акцент зроблять, зокрема, на допомозі Німеччини в зміцненні української енергомережі та підготовці кваліфікованих робітників.
«Дуже важливо, щоб була підтримка не тільки зброї, але й підтримки цивільного розвитку… Лікарі та електрики такі ж важливі, як і танки», – сказала Шульце по прибутті.
Міністерка також візьме участь у Міжнародному саміті міст і регіонів, який проходить у Києві 8-9 травня.