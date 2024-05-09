Людина не підлягає відповідальності за ухилення від призову, якщо продемонструє наявність у неї релігійних переконань.

Про це йдеться на сайті Судової влади України.

“Гарантоване ст. 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право сповідувати свою релігію або переконання в аспекті можливості сумлінної відмови від військової служби не є абсолютним, а може бути обмежене виключно для цілей та у спосіб, що зазначені в ч. 2 цієї статті”, – йдеться у повідомленні.

Особа не підлягатиме відповідальності за ухилення від призову, якщо підтвердить:

належність до діючих згідно з чинним законодавством релігійних організацій, віровчення яких забороняє користуватися зброєю;

щирість переконань переконання не тільки словами, а й послідовними діями.

Підставою для такого висновку стала справа, в якій обвинувачений не підтвердив те, що є членом релігійної організації. Також він продовжував строкову службу протягом п’яти місяців після того, коли, за його словами, він навернувся до віри.