Про це йдеться на сайті Судової влади України.
“Гарантоване ст. 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право сповідувати свою релігію або переконання в аспекті можливості сумлінної відмови від військової служби не є абсолютним, а може бути обмежене виключно для цілей та у спосіб, що зазначені в ч. 2 цієї статті”, – йдеться у повідомленні.
Особа не підлягатиме відповідальності за ухилення від призову, якщо підтвердить:
- належність до діючих згідно з чинним законодавством релігійних організацій, віровчення яких забороняє користуватися зброєю;
- щирість переконань переконання не тільки словами, а й послідовними діями.
Підставою для такого висновку стала справа, в якій обвинувачений не підтвердив те, що є членом релігійної організації. Також він продовжував строкову службу протягом п’яти місяців після того, коли, за його словами, він навернувся до віри.
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