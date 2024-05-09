Народний депутат Мар'яна Безугла висловилася з приводу нагороди Ліни Костенко та Валерія Залужного “Почесний громадянин Києва”.

Про це йдеться на сторінці Facebook Мар’яни Безуглої.

Вчора, 8 травня, міський голова Віталій Кличко за рішенням Київради нагородив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та поетесу Ліну Костенко званням “Почесний громадянин Києва”.

“Про ухилянта і політичну біжутерію. Ганьба, коли родичі легендарної особистості використовують старечу слабкість для політичних дивідендів”, – написала Безугла.